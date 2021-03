Hannover

Carlo ist sieben Monate alt. Seine Mutter Caroline Lachmuth (29) hebt ihn in die Luft und setzt ihn zurück auf ihren Schoß. Sie tippt ihrem Sohn auf die Nase und bringt ihn damit zum Lachen. Dann gibt es einen Kuss auf die Stirn von seiner Mutter Franziska Lachmuth (35). Auch von ihr wird Carlo zum Lachen gebracht – und genauso geliebt.

Carlo ist ein Wunschkind. Caroline und Ehefrau Franziska Lachmuth (35) sind seit neun Jahren zusammen. Seit ihrer Hochzeit im Juli 2016 haben sie sich ein gemeinsames Kind gewünscht: „Ich wollte direkt nach dem Heiratsantrag in die Vollen gehen“, sagt Franziska Lachmuth und lacht. Doch bei seiner Geburt im Juli 2020 hat Carlo rein rechtlich nur einen Elternteil – Caroline Lachmuth (29), die Frau, die ihn ausgetragen hat.

„Künstliche Befruchtung war ein immenser emotionaler Druck“

Mittels Samenspende hat sich das Paar den Kinderwunsch erfüllt: „Wir haben mehrere Versuche in der Kinderwunschklinik gebraucht und fühlen uns sehr privilegiert, dass wir überhaupt die finanziellen Möglichkeiten hatten“, so Caroline Lachmuth. Denn: 15.000 Euro haben die einzelnen Versuche zusammengerechnet gekostet. „Das war nicht nur ein krasser Kostenfaktor, sondern auch ein immenser emotionaler Druck“, erinnert sich Caroline Lachmuth.

Über eine Online-Plattform hatte sich das Ehepaar einen Spender ausgesucht: „Das war ein bisschen wie im Quellekatalog zu stöbern“, sagt Franziska Lachmuth und schmunzelt. Caroline und Franziska Lachmuth hatten zwischen genetische Informationen, Charaktereigenschaften und äußerlichen Merkmalen zu entscheiden: „Das war ganz schön absurd und wir haben schlussendlich einfach versucht sowohl optische Merkmale als auch Charaktereigenschaften zu wählen, die auch meine Frau hat“, erinnert sich Caroline Lachmuth. So hat Carlos Spender beispielsweise grüne Augen und soll stressresistent sein – genau wie Franziska Lachmuth.

Caroline und Franziska Lachmuth sind seit neun Jahren ein Paar und haben im Juli 2016 geheiratet. Im Juli 2020 kam Baby Carlo zur Welt. Quelle: Privat

Die Familien der beiden Frauen haben die gesamte Zeit mitgefiebert und das Ehepaar auch während der Schwangerschaft unterstützt: „Da haben wir wirklich viel Glück“, findet Caroline Lachmuth. Die beiden Sozialarbeiterinnen hätten ein sehr tolerantes Umfeld. Und dennoch mussten das Ehepaar nach der Geburt ihres Kindes feststellen, dass hinsichtlich ihrer Familienform ein rechtlicher Unterschied gegenüber Familien mit verschiedengeschlechtlichen Eltern besteht: Im Abstammungsrecht und damit in der rechtlichen Absicherung ihres Sohnes.

Hat bei der Geburt nur ein Elternteil: Carlo hat zwei Mütter, die ihn lieben. Doch nur die Frau, die ihn geboren hat, wurde auf der Geburtsurkunde eingetragen. Quelle: Privat

Damit beide Frauen das Sorgerecht für Carlo haben, müssen sie die Stiefkindadoption durchlaufen. Zu dem langwierigen Verfahren zählt ein Termin beim Notar, das Einreichen von Unterlagen beim Familiengericht sowie ein Hausbesuch vom Jugendamt: „Dass nun geprüft werden muss, ob Franziska eine Bindung zu unserem Sohn aufgebaut hat, ist beknackt“, findet Caroline Lachmuth. Schließlich sei das Paar verheiratet: „Und Franzi bleibt ja so oder so meine Frau und Carlo ihr Kind.“

Glückliche Familie: Für Caroline Lachmuth und Sohn Carlo ist das Familienglück perfekt – wäre da nicht der langwierige Prozess der Stiefkindadoption. Quelle: Christian Behrens

Doch der bürokratische Prozess sieht es so vor: „Wir haben keine andere Wahl und müssen die Stiefkindadoption durchlaufen, um so für die rechtliche Sicherheit unseres Sohn zu sorgen.“ Schließlich konnte Franziska Lachmuth bisher aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten noch nicht auf der Geburtsurkunde von Carlo eingetragen werden. Sollte Caroline Lachmuth etwas zustoßen, kann Ehefrau Franziska Carlo bis dato nicht gesetzlich vertreten oder beispielsweise medizinische Entscheidungen für ihren Sohn treffen. Seit dem Notartermin hat das Ehepaar allerdings noch nichts vom Jugendamt oder dem Familiengericht gehört. Jetzt ist Carlo schon sieben Monate alt und hat noch immer rechtlich gesehen nur ein Elternteil.

Warten auf die Stiefkindadoption: Damit auch seine Co-Mutter Sorgerecht für ihn hat, müssen Carlo und Franziska Lachmuth auf Termine beim Jugendamt und Familiengericht warten. Quelle: Christian Behrens

Auch Lydia Waldmann und Dehlia Lietzow haben im August mittels Samenspende ein Kind bekommen. Sohn Liam ist mittlerweile sechs Monate alt. Zwar gab es schon Rückmeldung vom Familiengericht und alle notwendigen Unterlagen für die Stiefkindadoption sind eingereicht, doch auch für Lydia Waldmann und Dehlia Lietzow ist der Prozess der Stiefkindadoption auch nach einem halben Jahr noch immer nicht abgeschlossen: Sie warten auf den Hausbesuch vom Jugendamt: „Ich verstehe nicht, wieso der Prozess der Mutterschaftsanerkennung so lange dauert und ich fühle mich machtlos, weil ich nichts weiter tun kann, als zu warten,“ sagt Lydia Waldmann.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Stadt Hannover kommt es beim Adoptionsdienst momentan coronabedingt zu Verzögerungen: „Die Mitarbeitenden des Adoptionsdienstes können persönliche Kontakte derzeit ausschließlich im Rahmen des Kinderschutzes durchführen“, heißt es auf NP-Anfrage. Die Hausbesuche des Jugendamtes zur Überprüfung der Eltern-Kind-Bindung sind demnach ausgesetzt – sowohl verschiedengeschlechtliche Paare, als auch gleichgeschlechtliche Paare, die adoptieren möchten, müssen beim eh schon langwierigen Prozess weiter abwarten. 21 Stiefkindadoptionsverfahren werden nach Angaben der Stadt Hannover aktuell coronabedingt nicht weiter bearbeitet. Wann der Adoptionsdienst die Prüfverfahren wieder aufnehmen wird, ist unklar.

„Ein beängstigendes Gefühl, dass unser Sohn nur einen rechtlichen Elternteil hat“

Das Verfahren dauere ohnehin schon zu lange und nun komme aufgrund der Corona-Pandemie eine weitere Sorge hinzu: „Es ist insbesondere in Zeiten einer globalen Pandemie ein unglaublich beängstigendes Gefühl, dass unser Sohn nur einen rechtlichen Elternteil hat, obwohl es ja zwei Elternteile gibt“, sagt Dehlia Lietzow, die Liam geboren hat. Und auch Lydia Waldmann ist besorgt: „Durch die Pandemie werden Schreckensszenarien immer realer. Die Angst ist immer da.“

Dass Lydia Waldmann als sogenannte Co-Mutter ihren Sohn erst adoptieren muss, empfindet sie insgesamt als „gesetzliche Demütigung“. Denn: Bei verschiedengeschlechtlichen Paare gibt es den Prozess erst gar nicht. Der Partner einer Frau wird automatisch auf der Geburtsurkunde eingetragen.

Seit sechs Monaten eine Regenbogenfamilie: Dehlia Lietzow und Lydia Waldmann mit Sohn Liam. Quelle: Peschke

„Das wäre alles anders, wenn ich einen Penis hätte“, ist sich Franziska Lachmuth sicher. Auch für sie und Ehefrau Caroline ist es unverständlich, weshalb die Gesetzeslage noch nicht geändert wurde: „Denn die Genetik ist wirklich nicht alles“, sagt Franziska Lachmuth, „Ich liebe meinen Sohn bedingungslos und bin selbstverständlich seine Mama.“ So geht es auch Lydia Waldmann: „Ich hatte Muttergefühle seit dem Moment, als der Schwangerschaftstest meiner Verlobten positiv war“, erzählt sie. Die ersten Tritte aus dem Bauch heraus und das im Arm halten nach der Geburt hätten diese Gefühle verstärkt: „Ein Kind sollte von Anfang an zwei Elternteile haben, die sich nicht nur sozial, sondern auch rechtlich verantwortlich fühlen,“ so Lydia Waldmann.

Auch Caroline und Franziska Lachmuth wünschen sich die Situation für ihr Familienglück anders: „Es sollte gar nicht mehr erwähnt werden, dass unsere Familienform irgendwie anders ist und es sollten auch keine andere Verfahren als bei verschiedengeschlechtlichen Familien notwendig sein“, sagt Caroline Lachmuth und Ehefrau Franziska stimmt zu: „Erst dann ist eine Familie mit zwei Müttern zu 100 Prozent in der Gesellschaft und Politik gleichgestellt.“ Und auf diese Gleichstellung sollten weder Kinder noch Elternpaare zu lange warten müssen.

Von Sophie Peschke