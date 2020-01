Adel Tawil und Schlittschuhlaufen: Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

„Alles lebt“ heißt das neue Album von Adel Tawil – und es ist tatsächlich erst sein drittes Solo-Projekt. Schon Ende der 90er Jahre war der Sänger als Teil der Boygroup „The Boyz“ in den Charts vertreten, dann schlossen sich erfolgreiche Jahre im Duo „Ich + Ich“ mit Annette Humpe an – „Vom selben Stern“ ist bis heute eine Hymne. Erst 2013 traute sich der Berliner alleine auf die großen Bühnen: Nach dem Debütalbum „Lieder“ und dem Nachfolger „So schön anders“ stand fest, dass die Stimme des 41-Jährigen zu den bekanntesten des deutschen Pop gehört. Unzählige Auszeichnungen und Nummer-1-Hits sprechen dafür. Freitag kommt er auf Tour in die Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Das Konzert mit Vorprogramm von Thimo Sander und Tim Kamrad beginnt um 19.30 Uhr, Einlass (mit gründlichen Sicherheitsmaßnahmen und Taschenkontrollen) ist bereits um 18 Uhr. Karten kosten 44,90 Euro.

Martel hat eine Vision von Queen

One vision of Queen Quelle: Crystal K. Martel

Marc Martel (Foto) tritt in große Fußstapfen: Queen-Sänger Freddie Mercury hat die Musikgeschichte geprägt. Doch der Kanadier hat mit seiner Stimme die Original-Musiker Brian May und Roger Taylor überzeugt, ein Video von Martel hat bislang 30 Millionen Klicks bei Youtube gesammelt. Sonntag ab 19 Uhr kommt „One Vision of Queen“ als große Tribute-Show in die Swiss Life Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Karten: 48,90 bis 79,90 Euro.

Zwei eisige Tage auf der Zoo-Schlittschuhbahn

Eislaufbahn im Winterzoo. Quelle: NP

Die Schule hat längst wieder angefangen, aber im Winterzoo(bis 4. Februar) kann man ein Extra-Ferien-Wochenende dranhängen: Sonnabend und Sonntag jeweils ab elf Uhr kann man auf der Eisbahn bei Meyers Hof seine Runden drehen, in gemütlichen Runden mit Kinderpunsch oder Glühwein anstoßen, für 1,50 Euro eine Runde Karussell fahren, Eisstock schießen oder Kartoffelpuffer essen. Tipp: Ab 16 Uhr ist der Eintritt zum Winterzoo frei, zuvor braucht man ein Tagesticket. Alle Infos HIER.

Diese vier Stimmen sind revolutionär und klassisch

Voxx Quelle: Archiv

Sie gehören zu den aktuell besten Tenören der Welt: „Voxx – The West End Tenors“ ist ein Sänger-Ensemble aus London, das klassische und moderne Stücke mischt, traditionell und revolutionär zugleich ist. Die vier Sänger sind auch gute Freunde – das merkt man den Stücken, die sie Freitag ab 20 Uhr im Theater am Aegi präsentieren bestimmt auch an. Zu hören sind Klassiker wie „Ave Maria“ und „Nessun Dorma“, aber auch Stücke von Michael Jackson und Queen. Begleitet werden sie von fünf Musikern. Karten kosten 45 bis 65 Euro.

Jahresbilanz von Florian Schroeder

Florian Schroeder Quelle: Archiv

Wie war 2019? Ist Deutschland ein Land von Schwarzsehern, Untergangsfanatikern und Spießern? Nicht im Publikum des Pavillons (Lister Meile 4) – denn bei Kabarettist Florian Schroeders Abrechnung gibt es viel zu lachen. „Schluss jetzt!“ heißt die Show am Freitag ab 20 Uhr, in der es Absurdes aus der Nachrichtenwelt zu sehen und hören gibt. Fridays for Future, SUV-Flut und Ibiza-Affäre: Tickets kosten an der Abendkasse 18 bis 24 Euro.

Alkoholische Faust-Lesung

Jörg Dauscher Quelle: Privat

Jörg Dauscher hat für den Schwarzkopf-Verlag „111 Gründe Georgien zu lieben“ geschrieben – im Rahmen der Poetry-Slam-Reihe „Macht Worte“ stellt er ausgewählte Passagen vor, die zum Motto des Abends passen. Denn „Trinksprüche aus Georgien“ ist die zweite Runde der alkoholischen Lesung in der Faust-Warenannahme (Zur Bettfedernfabrik). Sonnabend ab 20 Uhr (Karten: zwölf Euro) werden auch passende Getränke gereicht.

Puppentheater für Erwachsene

Matthias Brodowy Quelle: Archiv

Gemeinsam mit seinem Kollegen Detlef Wutschiklässt Kabarettist Matthias Brodowy (Foto) Sonnabend ab 20 Uhr im Pavillon (Lister Meile 4) die Puppen tanzen. „Die Bert Engel Show“ entwickelt durch das Zusammenspiel von Menschen und Kunstfiguren eigenwilligen Charme. Die Show mit viel politischem Witz ist laut Kritikern „grandioses Puppentheater für Erwachsene“.Karten kosten im Vorverkauf 19,60 bis 26,20 Euro.

So hört sich großes Kino an

Sternstunden der Filmmusik. Quelle: Jens Paul Taubert

Diese Melodien kennen Millionen: Der oscarprämierte Komponist Hans Zimmer schrieb die Musik zu „Gladiator“, von John Williams stammen die „ Star Wars“-Stücke, Howard Shore vertonte „ Herr der Ringe“. Im Theater am Aegi erklingen Sonntag ab 19 Uhr „Sternstunden der Filmmusik“, die Kammerphilharmonie St. Petersburg hat eine enorme Repertoire-Spannweite. Das „Kopfkino“ kostet 46,90 bis 71,90 Euro.

Friedrich schafft Einheit in der VHS

Kunst ist für alle da! „Unity“, also Einheit, nennt die hannoversche Künstlerin Mansha Friedrichihr neues Projekt. Aus der kreativen Arbeit mit 120 Kindern und Erwachsenen mit seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen sind Werke entstanden, die bis zum 31. Januar im Foyer der Volkshochschule (Burgstraße 14) ausgestellt werden. Vernissage ist Freitag um 16 Uhr. Eigentlich ist Friedrich für ihre spektakulären Strick- und Häkelaktionen bekannt, auch Graffiti ist das Metier der Hip-Hop-Pionierin. Für „Unity“ hat sich die Künstlerin aber für Ton und Farben als Materialien entschieden. Geöffnet ist die Ausstellung werktags von acht bis 21.15 Uhr, sonnabends von acht bis 17 Uhr.

