Achtung Staus! Das sind 2021 Hannovers wichtigste Baustellen

Trotz Corona-Pandemie soll auch 2021 das Straßenbauprogramm der Stadt fast ungehindert fortgesetzt werden. Insgesamt sind etwa 23,4 Millionen Euro für den Neubau und Umbau von Straßen vorgesehen. 6,6 Millionen Euro davon sollen für Radwege ausgegeben werden. Hinzu kommen rund 8,6 Millionen Euro, mit denen die Fahrbahndecken erneuert werden sollen.

Zum Beispiel in der Hildesheimer Straße, die zwischen Aegidientorplatz und Im Haspelfelde erneuert werden soll. Laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald wurde diese Baustelle „bewusst in die sechswöchigen Sommerferien gelegt“. Weitere Arbeiten auf der Hildesheimer Straße gehen allerdings schon am 26. April los.

Westschnellweg: In den Sommerferien drohen Staus

Denn in Döhren werden die Stadtbahngleise im Bereich der Überfahrt Peiner Straße/Abelmannstraße erneuert. Laut der für die Arbeiten zuständigen Infra werden diese bis Pfingstsonntag (23. Mai) andauern. Gesperrt werden soll die Hildesheimer Straße in diesem Zeitraum nicht. Allerdings wird dem Autoverkehr nur eine Spur zur Verfügung stehen, damit die Baufahrzeuge genügend Platz haben. Außerdem werden Flächen benötigt, um Baumaterial zu lagern. Die Überfahrt der Hildesheimer Straße zwischen Peiner Straße und Abelmannstraße wird zwischen dem 26. April und 11. Mai 2021 wegen der Gleisarbeiten nicht möglich sein.

Mit Staus ist in den Sommerferien auch auf dem Westschnellweg zu rechnen. Zwischen der Klappenburgbrücke und der Garbsener Landstraße lässt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn erneuern. Ab Juli soll außerdem die Fahrbahn des Messeschnellwegs saniert werden, zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld.

Gleisarbeiten bremsen den Verkehr aus

Ebenfalls erneuert werden sollen in den Sommerferien die Gleise im Bereich der Freundallee und Hans-Böckler-Allee. Auch dort rechnet die Stadt mit verstärkter Staubildung. Die Planungen seien allerdings zuvor mit der Polizei, der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie der Üstra und Infra abgestimmt worden, „um Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten“, versichert Sprecherin Steigerwald.

In diesem Jahr zum Abschluss kommen sollen die Arbeiten in der Brabeckstraße (Kirchrode). Der zweite Bauabschnitt läuft schon seit 2020. Sie wird zwischen Tiergartenstraße und B65 erneuert und umgestaltet. Schöner werden soll auch die Weizenfeldstraße in Stöcken. Der vorbereitende Leitungsbau durch die Stadtentwässerung und Enercity sind schon im Gange. Die Straßenbauarbeiten selbst beginnen im Oktober 2021.

Schmiedestraße: Noch kein Plan – aber schon Leitungsarbeiten

Wie die Schmiedestraße in der Innenstadt einmal aussehen soll, steht noch gar nicht fest. Einen ersten Entwurf hat die Stadt kassiert, weil dieser von den Plänen der autofreien Innenstadt von Oberbürgermeister Belit Onay überholt wurde. Dennoch soll bereits im Juli der vorbereitende Leitungsbau in der Straße beginnen. Diese wird in der zweiten Jahreshälfte deshalb nicht durchgängig befahrbar sein.

Weil das Pflaster in der Ständehausstraße die Belastungen des Busverkehrs nicht aushält, muss dieses bereits nach wenigen Jahren wieder gegen eine Asphaltdecke getauscht werden. In der Politik hatte das bereits für viel Unmut gesorgt. Sie hatte der Stadt einen Planungsfehler vorgeworfen. Die hingegen verteidigte ihr Vorgehen. Bei den Planungen in 2015 sei noch nicht absehbar gewesen, dass täglich 430 statt damals 120 Busse in diesem Bereich fahren würden. Im Zuge des Umbaus ist auch eine neue, barrierefreie Bushaltestelle an der Oper geplant. Gesperrt werden muss die Ständehausstraße von August bis Ende Oktober.

Ernst-August-Platz: Ab Mai kommen die Gleise raus

Auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof sollen in diesem Jahr – endlich – die alten Gleise der D-Linie ausgebaut werden. Angekündigt worden war das schon für 2019 und 2020. Auch dort sind barrierefreie Bushaltestellen geplant. Im Mai sollen die Arbeiten beginnen.

Im Bereich Fischerhof müssen Brücken sowohl über die Ritter-Brüning-Straße als auch an der Göttinger Straße saniert werden. Diese Arbeiten sind von Mitte Mai bis Ende Oktober geplant. In dieser Zeit soll der Verkehr auf der Göttinger Straße und in der Trogstrecke der Ritter-Brüning-Straße einspurig an den Baustellen vorbei geführt werden.

Zu Behinderungen des Verkehrs kommt es auch durch Projekte, für die der Energieversorger Enercity zuständig ist. Das Unternehmen baut unter anderem eine Fernwärmeleitung in der Wunstorfer Straße. Zudem soll die Fernwärmeleitung im Kreuzungsbereich von Spinnereistraße, Braunstraße und Königsworther Straße erneuert werden.

Noch immer keine Genehmigung für Radschnellweg nach Lehrte

Trotz Kritik aus Bezirksräten und Forderungen aus der Politik nach einer Beteiligung der Bürger will die Stadt bereits in diesem Jahr mit dem Bau der ersten beiden Velorouten beginnen. Sie sollen von der Innenstadt nach Bothfeld sowie von der Innenstadt über Döhren nach Laatzen geführt werden.

Gerne würde die Stadt auch mit dem Bau des Radschnellwegs nach Lehrte beginnen. Doch dieses Projekt verzögert sich immer weiter. Ursprünglich sollte es schon 2019 losgehen. Es hakt zwischen Stadt und Land. Mehrfach schon forderte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Nachbesserungen, weil die Stadt aus ihrer Sicht keine ausreichend sichere und zügige Route für die Radfahrer vorgelegt hatte. Grünes Licht für die dringend benötigten Fördermittel hat Hannover immer noch nicht bekommen. Deshalb könne es zu „zeitlichen Verschiebungen“ kommen, teilt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald mit.

Zumindest an einigen Stellen bremste auch die Corona-Pandemie Bauvorhaben aus. Weil die Stadt Evakuierungen im Falle von Kampfmittelfunden vermeiden wollte, mussten einige Maßnahmen verschoben werden. Davon betroffen waren die Erneuerung der Straßen im Körnerviertel oder die Arbeiten zur Errichtung des Hochbahnsteigs in der Braunstraße, außerdem vorbereitende Leitungsarbeiten, zum Beispiel in der Lisbethstraße.

