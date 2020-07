Acht Gründe für einen Urlaub in der Region Hannover

Hannover

Sommerferien 2020 – in diesen Corona-Zeiten sein Urlaubsglück zu finden, ist gar nicht so einfach. In die Ferne zu schweifen, kann kompliziert werden. Deutlich einfacher – und oftmals auch schöner – können Ferien in heimischen Gefilden sein. Da ist Urlaub in Hannover wie...

Urlaub wie in Holland : Das Strandleben

Ihmeufer: Hier kann man Sommerurlaub in der Stadt machen. Quelle: Katrin Kutter

Die Breitengrade und das Klima sind nahezu identisch, auch die Entfernung zwischen diesen zwei Locations ist mit rund 400 Kilometern nicht allzu groß. Da kann man also schnell auf die Idee kommen, das „Strandleben“ in Hannover mit luftigen Beachbars an der niederländischen Küste zu vergleichen. Zumal es die Lindener hier ähnlich gelassen wie in Holland nehmen. In Zandvoort oder Nordwijk locken hippe Strandlokale Touristen an, in der niedersächsischen Landeshauptstadt verschönert die Beachbar an der Ihme den Hannoveranern den Sommer.

Wer entspannen will, holt sich eine Limonade an der Theke und fläzt sich in eine Sonnenliege oder Hängematte. Wer es aktiver mag, leiht sich für zwölf Euro pro Stunde (für Studenten kostet es nur die Hälfte) ein SUP und paddelt eine Runde auf der Ihme. Wer Kinder hat, leiht sich Spielzeug an der Bar aus. Wer frisch verliebt ist, genießt den Sonnenuntergang mit Blick auf die Dornröschenbrücke. Und wer Hunger hat, der bestellt sich eine leckere Knoblauchstange oder Nachos – oder picknickt auf der angrenzenden Wiese.

Die Bar auf der Fährmannsinsel, wo Leine und Ihme zusammenfließen, gibt es seit 2005. Damals schüttete das „Spandau Projekt“ Sand auf, legte eine Holzterasse ein und stellte Übersee-Container auf die Fläche: Einer bildet nun die Bar, einer die Toiletten und einer den SUP-Verleih. Praktisch – und hip sieht es dabei auch aus.

Ob das Strandleben geöffnet hat, hängt täglich vom Wetter ab und wird immer auf der Website des „Spandau Projekt“ bekannt gegeben. Bei gutem Wetter öffnet die Bar werktags ab 15 Uhr, am Wochenende um 12 Uhr.

Urlaub wie in Japan : Die Teezeremonie im Park

Teehaus Quelle: Michael

Wer seinen Geist zur Ruhe kommen lassen möchte, ist im japanischen Teehaus „Senshin-tei“ (übersetzt: Pavillon der Reinigung des Geistes) im Stadtpark richtig. Einmal im Monat werden hier Teezeremonien, auch bekannt als Teeweg, vorgeführt, die Plätze sind begehrt. Anmeldungen unter 0511/69 49 61. Pro Person kostet die Teilnahme 20 Euro. „Wir bieten auch Sonderveranstaltungen nach Vereinbarung an“, so Jana Roloff. Maximal sieben Personen passen in das Viereinhalb-Matten-Teehaus, in der Corona-Krise nur vier. Zwei Stunden dauert eine Zeremonie. Bei dem Ritual der Stille wird Matcha-Tee zubereitet und getrunken, es geht um Gastfreundschaft, Kunstverstand und vor allem um Innehalten. Roloff: „Beim Teeweg soll man Zeit und Alltagsprobleme vergessen und nur im Moment sein.“

Urlaub wie in der Schweiz : Mountainbike am Deister

Mountainbiking im Deister. Quelle: Christian Behrens

Wer Sport-Abenteuer in den Bergen sucht, muss nicht in die Schweiz oder nach Österreich reisen. Zumindest Mountainbiker bekommen mit das Beste gleich vor der eigenen Haustür geboten: Die Trails im Deister sind einer der Hotspots der Republik, wurden schon regelmäßig in Fachzeitschriften und auf Internetseiten der MTB-Szene angepriesen.

Zu erreichen sind die Trails „Ü30“ und „Ladies only“über den Parkplatz am Nienstedter Pass und die dort startende Kammstraße. Und ein bisschen Hüttenatmosphäre gibt es auch, am nahegelegenen Annaturm: Mit Holz vertäfelt und bodenständiger Küche.

Urlaub wie in Griechenland : Das Rembetiko

Rembetiko in der Brabeckstraße. Quelle: Schaarschmidt

Willkommen auf der Platia, willkommen in Griechenland! Konstantinos Paraskevaidis hat die 550 Quadratmeter seines Restaurants Rembetiko (Brabeckstraße 168, 30539 Hannover, Tel. 0511/12374152) in einen griechischen Dorfplatz verwandelt.

Umgeben von typischen Hausfassaden, einer Post, einer Schule und einem Café mit Schildern in griechischer Sprache sitzen die Gäste gemütlich unter Bäumen. Über ihnen funkeln lauter Lämpchen von der dunklen Decke wie ein Sternenhimmel in einer lauen Sommernacht. Die Liebe zum Detail geht so weit, dass der Betreiber die Holzstühle mit dem Bastgeflecht extra bei einem Tischler in Saloniki anfertigen ließ. Die offene Küche in der Mitte des Restaurants erlaubt den Gästen, den Köchen beim Brutzeln der Zucchinibällchen und dem Anrichten der Salate zuzuschauen.

Und da sind wir dann auch beim Essen, das genauso wie die Atmosphäre Griechenland pur ist: Alles gibt es in kleinen Portionen, die auf Tellerchen kommen – am Tisch nimmt man sich, was man mag: Köstlicher Melintzanosalata (Auberginencreme mit Knoblauch, 5,40 Euro), Kolokithakia Tiganita (gebratene Zucchini, 5,40 Euro), Halloumi Tiganito (gebackener Halloumi-Käse, 7,90 Euro), Souvlaki (Schweinefleischspieße, 7 Euro), Paidakia (Lammkoteletts, 8,90 Euro) oder Oktapodi Skaras (gegrillte Krakenarme 10,90 Euro).

Gyros mit Metaxasoße sucht man hier, genauso wie in Griechenland, vergeblich auf der Karte. Und das ist auch gut so! Darauf ein Glas Fasswein (0,25 Liter für 4,20 Euro) und zum Abschluss einen Ouzo (2 cl für 2 Euro). Geia mas (gesprochen: „Jamas“)!

Urlaub wie in Asien : Hannovers Altstadt

Chinesische Restaurants in der Knochenhauerstraße. Quelle: Dröse

Zugegeben: Nichts könnte weiter entfernt sein vom chaotischen Charme Bangkoks oder Hanois als die Altstadt von Hannover. Zum Glück. Wer hier etwa im Oji Long sein Sushi-Menü „Gado Gado“ speist, das Geang-Phet-Curry im Buafah oder die „Flying Noodles“ im Buddha Bowl, wer sich hinterher noch einen Kokoskaffee im Viet Kafe gönnt – der hat nicht nur richtig gut und exotisch gegessen, sondern fühlt sich auch erholt wie nach einem kurzen Urlaub.

Die Neuzugänge der letzten Monate liegen sämtlich weit über der Chop-Suey-Klasse – wer auf der Suche nach authentischer südostasiatischer Küche ist, muss dafür also kein Flugticket buchen.

Wer hätte das gedacht: Der Asia-Boom in der Altstadt könnte schaffen, was Hannovers Stadtplanern bislang nicht vergönnt war, nämlich das schönste Viertel der Innenstadt endlich zu beleben, Publikum herzulocken, wovon letztlich alle Geschäfte hier profitieren. Vor allem im Oji Long an der Knochenhauerstraße und im Buddha Bowl an der Pferdestraße braucht Glück, wer noch ein freies Plätzchen finden will.

Hannovers Fachwerk-Gassen als Schlemmermeile, mit der neugestalteten Ufer-Promenade und Läden wie Aresto, Bona`me und Stadtmauer: Die bessere Markthalle kann sogar Freiluft, was in Corona-Zeiten ein großer Vorteil ist. Ăn ngon miêng nhé – Guten Appetit!

Urlaub wie in Schweden : Der Julius-Trip-Ring

Durch dichte Wälder führt der Fahrradweg. Quelle: privat

Alt-OB-Herbert Schmalstieg sagte einmal: Die Hannoveraner sind die Spanier des Nordens. Geografisch hatte er damit nicht recht. Die Norddeutsche Tiefebene setzt sich bis nach Süd-Schweden, dem Landesteil Schonen, fort. Und ein wenig wie in Schweden darf man sich auf dem Julius-Trip-Ring fühlen.

Die etwa 25 Kilometer lange Radtour führt viele Kilometer durch die Eilenriede, an der Ihme und am Maschsee vorbei. Also Wald und Wasser wie in Schweden. Der Weg ist nach dem Gartenbaudirektor Julius Trip benannt, der das Stadtgrün von 1897 bis 1907 mit seinen Park- und Grünanlagen im Wesentlichen prägte. Wie in Schweden finden sich in der Eilenriede auch Birken und Kiefern, wenngleich im größten Stadtwald Europas die Laubbäume überwiegen.

Wie in jedem Urlaub dürfen die Sehenswürdigkeiten nicht fehlen. Und so führt der Rundkurs (das Zeichen für den Ring ist ein grüner Kreis um einen roten Punkt) etwa und an der Waldstation (in der Eilenriede nahe Steuerndieb) vorbe, die derzeit aus Infektionsschutzgründen aber geschlossen ist.

Von Steuerndieb ist der Zoo nach gut einem Kilometer auf der Waldchaussee erreicht. Derzeit muss man sich im Zoo vor dem Besuch online anmelden. An der Radstrecke befinden sich mehrere Möglichkeiten zur Einkehr: Etwa die Biergärten Bischofshol, Gretchen (Zur Bettfedernfabrik) und am Maschsee.

Urlaub wie in Wien : Schloss Herrenhausen

Blick in die Herrenhäuser Gärten. Quelle: dpa

„ Wien, Wien, nur Du allein...“ Nun, der Park von Schloss Schönbrunn ist ohnehin überschätzt und die Riesenschnitzel in den Beisl passen ja irgendwie auch nicht mehr in die Zeit. Wer dennoch das Wiener Lebensgefühl light spüren will, setzt sich am besten mit einem blutrünstigen Krimi (wegen des morbiden Wiener Charmes), einer Flasche Grünen Veltliner (um schneller den versauten Urlaub zu vergessen) und einer Grießnockerlsuppe im Henkelmann in den Georgengarten.

Wem das zu viel Arbeit ist, bestellt sich vorher in der Schlossküche Herrenhausen ein Picknick-Box-Angebot (15 bis 19 Euro ohne Wein) oder gönnt sich zum Nachtisch einen veganen Linzer Kuchen (20 Euro) aus der Schlossküche. Danach gehts zur Illumination in den Großen Garten. Na dann: „Guats Nächtle!“

Urlaub wie in England : Schloss Marienburg

Schloss Marienburg. Quelle: Dröse

Hoch über Pattensen kann man ihn spüren – einen Hauch von Weltreich. Oder genauer gesagt: Ein bisschen fühlt es sich an nach Empire. Und das aus guten Gründen.

Schloss Marienburg ähnelt aus mancher Perspektive nicht nur an der einen oder anderen Ecke dem viel größeren Windsor Castle. Vielmehr hatte in beiden Häusern zumindest eine Zeit lang das gleiche Adelsgeschlecht das Sagen.

Schließlich wurde die Marienburg zwischen 1858 bis 1869 von König Georg V. von Hannover als Sommerresidenz und Jagdschloss erbaut – von dem Mann also, der als Welfe auch Mitglied der britischen Königsfamilie war und auf Platz zwei der britischen Thronfolge stand.

In diesen Corona-Wochen müssen zwar viele Veranstaltungen auf dem Schloss ausfallen, dennoch könnte sich gerade für Hannoveraner ein Besuch lohnen. Wer mit seinem Ausweis belegen kann, dass er im Postleitzahlenbereich 30 wohnt, bekommt einen „Heimvorteil“ von zehn Prozent auf Kaffee und Kuchen im Schlosscafè „Maries“.

