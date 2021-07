Abstandskontrolle: Jeder zweite Autofahrer überholt Radler zu dicht

Hannover

Der BMW mit hannoverschem Kennzeichen ist einem Fahrradfahrer auf der Wedekindstraße in der List beim Überholen deutlich zu nahe gekommen. Andreas Diekmann, Leiter der Fahrradstaffel der Polizei, hat das anhand aufgebrachter Markierungen auf der Fahrbahn gesehen, seine Kollegen haben es mit der Kamera im Bild festgehalten. Diekmann gibt das Kennzeichen durch, und der Fahrer wird am Wedekindplatz von Polizisten herausgewunken. Es folgen eine kurze Ansprache und ein Verwarngeld von 30 Euro. Der Mann nimmt es nicht erfreut, aber gelassen hin. „Ich kenne die Regel, habe aber leider eben nicht aufgepasst“, sagt er.

Polizistin Romy Arpenberg von der Fahrradstaffel schreibt und klärt auf. Quelle: Rainer Dröse

Die Regel, um die es geht, besagt, dass seit Frühjahr Autofahrer innerorts einen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten haben, wenn sie einen Radler passieren. Außerhalb geschlossener Ortschaften sind es zwei Meter. Geht das nicht, weil etwa Gegenverkehr es verhindert, müssen sie ihr Tempo drosseln und warten, bis genügend Platz ist.

Kontrollstrecke ist acht Meter lang

In der Praxis funktioniert das noch nicht immer so wie vorgeschrieben. Die Fahrradstaffel der Polizei hatte das bereits vor knapp einem Monat auf der Wedekindstraße überprüft. Seinerzeit kam fast jedes vierte Auto den Radfahrern und Radfahrerinnen auf deren rot markierter Spur zu nahe. Am Montagmorgen im Berufsverkehr in der Zeit von 7 Uhr bis 8.30 Uhr war die Quote sogar noch mieser. Nach Angaben von Sprecherin Jessika Niemitz registrierte die Polizei auf der acht Meter langen Kontrollstrecke bei 33 Überholvorgängen 17 Verstöße. Ein weiterer Unterschied zur ersten Aktion: Damals beließ es die Polizei bei einer Ermahnung mittels Gelber Karte, dieses Mal kassierte sie die Verwarngelder.

Regel soll bekannter werden

„Die ertappten Autofahrer haben nicht lange diskutiert und waren einsichtig“, sagt Romy Arpenberg von der Fahrradstaffel. Das sei bei der ersten Kontrolle noch anders gewesen. Einige erklärten allerdings, die Regel sei ihnen nicht bekannt. Weil sich dies ändern soll, führt die Polizei die Abstandsmessungen durch.

Weil für den genauen Abstand die Lenkerbreite der Fahrräder entscheidend ist und die Polizisten diese deshalb mit dem Zollstock maßen, wurden die Radler am Wedekindplatz ebenfalls angehalten. Bei ihnen stieß die Aktion auf Zustimmung. „Ich fahre hier regelmäßig zur Arbeit und werde oft gefährlich nahe überholt. Hoffentlich ergeben die Kontrollen einen Lerneffekt“, sagt etwa Julienne Eisenberg. Ein anderer Radfahrer, ein junger Mann, nahm seinen Fall gelassen. Er hatte während der Fahrt mit dem Smartphone hantiert und wurde von den Beamten dabei beobachtet. Sein Verstoß kostet ihn 55 Euro.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Wedekindplatz winkte die Polizei hinaus. Quelle: Rainer Dröse

Weitere Kontrollen werden folgen

„Wir werden weiter Abstandskontrollen auch an anderen Straßen im Stadtgebiet durchführen“, kündigt Andreas Diekmann an. Welche das sein werden, steht noch nicht fest. Die Polizei will zur Auswahl Daten aus dem sogenannten Open-Bike-Sensor-Projekt der Region nutzen. Dabei waren im Juni Radler mit mobilen Abstandsmessgeräten unterwegs. Eine elektronische Auswertung der anonym übermittelten Daten soll aufzeigen, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht.

Von Bernd Haase