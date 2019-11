Abschussgenehmigung für Rodewalder Wolf wieder verlängert

Um die schwierige Lage im Canarisweg am Mühlenberg in den Griff zu bekommen, soll das städtische Wohnungsunternehmen Hanova 220 Hochhaus-Wohnungen in dem Brennpunkt-Quartier kaufen. Am Freitag muss der Aufsichtsrat zustimmen – unter Zeitdruck und zum Teil mit Bauchschmerzen.