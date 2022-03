Abschied aus Hannover: Hier heben Genesis ab

Hannover

Nach 72 Stunden in der Stadt und zwei Konzerten in der ZAG-Arena war am 12. März dann Schluss, um 14.16 Uhr hob die gecharterte Maschine mit Genesis an Bord vom Hannover Airport ab.

Eine gute Stunde zuvor rauschten vier Mercedes-Vans vom Luisenhof in der Innenstadt am Terminal D an. Im ersten Fahrzeug saß das wohl berühmteste Mitglied der Band, Phil Collins (71). Assistenten halfen dem legendären Sänger aus dem Wagen in einen Rollstuhl und schoben ihn ins Terminal.

Ankunft am Terminal D: Die Band erreicht den Flughafen. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Nach ihm folgten Mike Rutherford (71) und Tony Banks (71), sie schrieben schnell noch ein Autogramm und waren auch schon weg. Augenblicke später verließen sie das Terminal und bestiegen einen großen weißen Bus, der in Begleitung eines Follow-me-Wagens über das Rollfeld zu ihrem Flugzeug steuerte. Eigentlich sollte die Band um 13 Uhr mit dem Flug HAT 2660 in Richtung Köln abheben – warum es zu Verzögerungen kam, ist nicht bekannt.

Einstieg in den Bus: Bandmitglieder werden gleich zum Flugzeug gefahren. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

In der Domstadt spielen Collins und Co drei Konzerte in der Lanxess-Arena, ab dem 13. März zwei in Folge, dann geht es für zwei Shows nach Paris, ehe der letzte deutsche Auftritt der Gruppe am 19. März wieder in Köln geplant ist. Das große Finale steigt in der Londoner O2-Arena, danach, am 26. März, endet nicht nur die der „The Last Domino?“-Tour, sondern auch das Bestehen der Band – Genesis löst sich auf, die drei Musiker gehen ihren eigenen Wege.