Abschiebeflug nach Afghanistan: Protestaktion auf dem Flughafen Langenhagen

Hannover

Mit einer Protestaktion auf dem Flughafen Langenhagen hat das Netzwerk gegen Abschiebung Hannover die derzeitige Abschiebepraxis von Bund und Ländern angeprangert. Konkret richtete sich die Demonstration gegen einen am Dienstagabend angesetzten Flug, der auch drei abgelehnte Asylbewerber aus Niedersachsen zurück in das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land brachte. Am Mittwoch gingen die Proteste in Hannovers Innenstadt weiter.

Bei den drei Männern, die sich zuvor bereits in Abschiebungshaft befanden, handelt es sich um Afghanen aus den Landkreisen Leer und Osnabrück sowie aus der Stadt Celle. Alle drei waren in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten. Laut Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums Ministeriums werden nur Gefährder und Straftäter, die schwere Straftaten begangen haben, nach Afghanistan zurückgeführt. Wie der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisiert, wurde gegen den 22-jährigen Mojtaba Hosseini aus Celle jedoch lediglich ein zweiwöchiger Dauerarrest nach dem Jugendstrafrecht verhängt. „Es geht nicht um eine schwere Straftat“, sagt Sebastian Rose, Referent der Geschäftsführung. Rund 50 Menschen hatten bereits am Montag in Celle gegen die geplante Abschiebung des jungen Afghanen protestiert.

Gerichte stoppten mehrfach Abschiebungen

Ein zweiter von der Abschiebung betroffener Mann sei psychisch schwer krank. Nach einem Gerichtsverfahren wurde ihm auferlegt, sich einer Psychotherapie zu unterziehen und an einer Suchtberatung teilzunehmen, die nur nach ärztliche Anordnung abgebrochen werden darf. „Den Mann jetzt nach Afghanistan abzuschieben, gefährdet sein Leben akut“, so Muzaffer Öztürkyilmaz vom Flüchtlingsrat.

Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan Anfang Mai hat sich die Sicherheitslage zugespitzt. Die militant-islamistischen Taliban haben seither ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Dabei haben sie Hunderte Regierungskräfte getötet, verwundet, gefangen genommen oder zur Aufgabe überredet. „Selbst Zivilisten werden jetzt in Afghanistan zu den Waffen gerufen“, betont Öztürkyilmaz. „Den jungen Männern droht nach der Rückkehr eine sofortige Zwangsrekrutierung auf einer der Seiten des sich ausdehnenden Bürgerkrieges.“ Er verweist auf Gerichtsurteile in der jüngsten Zeit, unter anderem des Verwaltungsgerichtes Oldenburg und des Oberverwaltungsgerichtes Bremen, wonach junge Männer aktuell keine Überlebenschancen in Afghanistan haben und deshalb nicht abgeschoben werden dürfen. Rechtsanwälte versuchten, die drohende Ausweisung noch zu verhindern. Vergeblich. Am Dienstagabend hob das Flugzeug in Langenhagen ab.

Außenminister Maas hält Vorgehen für „vertretbar“

Das Netzwerk gegen Abschiebung, das am Dienstag die Protestaktion auf dem Flughafen initiiert hatte, sprach von einer menschenverachtenden Politik. „Wir lehnen Abschiebungen generell ab. Diese jedoch in ein Kriegsland durchzuführen, abgeschottet von jeglicher Öffentlichkeit, treibt die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben Geflüchteter auf die Spitze“, so die Sprecherin der Initiative, Ronja Fischer.

Seit 2016 wurden bundesweit mehr als 1000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht, überwiegend Straftäter. 2021 waren es in Niedersachsen bislang fünf Personen, wie das Innenministeriums am Dienstag auf NP-Nachfrage mitteilte. Das Auswärtige Amt erstellt in regelmäßigen Abständen Berichte zur Sicherheitslage, die dann Grundlage für die Entscheidung über Abschiebungen sind. „Da es sich um zielstaatsbezogene Aspekte handelt, liegt die Zuständigkeit originär beim Bund. Die niedersächsischen Ausländerbehörden haben hierbei keine eigene Entscheidungsbefugnis“, so eine Sprecherin des Landesinnenministeriums. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte jüngst, dass er die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in das Land trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage „noch für vertretbar“ hält.

Am Mittwoch gab es unterdessen weitere Protestaktionen in Hannover. Um 17 Uhr fand eine Kundgebung vor dem Landtag statt. Im Anschluss lief ein Demonstrationszug durch die Innenstadt bis zur Lutherkirche (Nordstadt).

Von André Pichiri