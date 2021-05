Hannover

Seine ersten Gedanken als das Maschseefest 2021 erneut abgesagt wurde? „Es ist schade für die vielen Betriebe und Gewerke, für die das Maschseefest betriebswirtschaftlich sehr wichtig ist“, sagt Oliver Schulte. Aber auch für den Veranstaltungsmeister selber ist das Maschseefest eine der wichtigsten Veranstaltungen in Hannover jedes Jahr. Nicht als Besucher. Sondern als Arbeitsstätte.

Der 54-Jährige ist der Festmeisters von Hannovers großer, 19-tägiger Seesause mit ihren gut zwei Millionen Besuchern jedes Jahr. Seit 2004 achtet er auf die Einhaltung der Regeln am See, zudem ist er als technischer Leiter auch zuständig für Statik der Aufbauten und Sicherheit. Kurzum: Ohne Oli Schulte kein Maschseefest.

Sein Motto? „Katastrophenminimierung“

So war es bis 2019. Dann kam Corona, weshalb das Maschseefest 2020 und auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Dem Veranstaltungsmeister brachen damit auf einem Schlag wieder 70 Arbeitstage mit Auf- und Abbau sowie inklusive der 19 Festtage am See weg.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Katastrophenminimierung“ nennt Schulte sein persönliches Motto des vergangenen Jahres rückblickend, als ihm coronabedingt gleich reihenweise Veranstaltungen wegbrachen, für die er technisch und organisatorisch verantwortlich war. Der 54-Jährige machte aber aus der Not eine Tugend, ließ sich zum Hygieneberater weiterbilden – und ist seitdem wieder recht gut im Geschäft.

Hygienekonzept für CDU-Bundesparteitag mitgeschrieben

Für verschiedene, wenn auch eher kleinere, Veranstaltungen, hat der 54-Jährige vor und zwischen den Lockdowns inzwischen Hygienekonzepte geschrieben – und damit Geld zum Lebensunterhalt verdient. Den größten Auftrag zog Oli Schulte mit dem digitalen Bundesparteitag der CDU Mitte Januar an Land mit der Wahl des gesamten Bundesvorstandes und eines neuen Parteivorsitzenden – der Hannoveraner schrieb hauptverantwortlich am Hygienekonzept für diese Veranstaltung mit.

Ein Türöffner: Seither kommen reihenweise Aufträge rein, aktuell arbeitet Schulte für Hannover Concerts an Hygienekonzepten für verschiedene geplante kleinere Sommer-Veranstaltungen – „Stadionkonzerte wird es auch dieses Jahr nicht geben“, sagt er. Immerhin: „Die Arbeit als technischer Leiter, Veranstaltungsmeister und als Hygienefachmann, das alles zusammen hilft mir gerade.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurück zum Maschseefest. Auch wenn er selber durch die erneute Absage nicht in ein berufliches Loch gefallen sei, so weiß er doch von den bis zu 700, größtenteils studentischen, Aushilfskräften, die durch ihre Arbeit auf dem Maschseefest ihr Studium und ihren Lebensunterhalt mitfinanzieren. „Diese Enttäuschung aufzufangen, war und ist eine große Herausforderung“, sagt Oli Schulte. Und ihnen die Perspektive geben, dass sie sofort wieder auf dem Maschseefest arbeiten können, sobald es nächstes Jahr möglich sei. „Hier hat sich Hans Nolte als Maschseefestveranstalter als sehr fairer Auftraggeber für uns alle gezeigt“, sagt der Festmeister.

Die (Veranstaltungs-) Welt verändert sich seit einer Woche

Sorgen macht er sich trotzdem. Und zwar um Zulieferfirmen, die 2022 nicht wiederkommen, weil sie bis dahin in Insolvenz gegangen sein könnten. „Ich hoffe sehr, dass ich sie alle nächstes Jahr wiedersehe.“ Seit etwa einer Woche stellt Schulte aber fest, dass „sich die Welt verändert“. Was er meint: Er hat vermehrt Anfragen für Veranstaltungen gegeben, auf denen er als technischer Leiter arbeiten soll. Veranstalter hätten offenbar das Gefühl, die Pandemie und damit die Coronaauflagen hätten bald ein Ende. „Und dann wollen sie startklar sein, wenn es wieder losgeht.“ Schulte ist es schon.

Von Andreas Voigt