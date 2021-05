Abmahnung wegen fragwürdigen Masken-Attest: Frau verklagt Arbeitgeber

Hannover

Sie wollte ihre Maske am Arbeitsplatz nicht tragen und legte dem Arbeitgeber ein Attest vor. Der reagierte mit einer Abmahnung. Jetzt trafen sich die sozialpädagogische Fachkraft und ihr Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht beim Gütetermin wieder. Die Frau hatte gegen die Abmahnung geklagt.

Der Grund für die Abmahnung von Anke G. (Name geändert), die in einer sozialen Einrichtung des Stephansstifts im Landkreis Diepholz eingesetzt war: Der Arbeitgeber hielt das Attest für unglaubwürdig, war es doch wie ein Formular zum Selbstausfüllen vorformuliert: „Nach sorgfältiger Abwägung und Untersuchung wird attestiert: Er/sie (Anm. d. Red.: nicht ausgestrichen) kann aus medizinischen Gründen die zurzeit vorgeschriebene Maskenpflicht bzw. Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung u.a. in Geschäften, Bussen, Bahnen, Altenheimen sowie auch bei Demonstrationen nicht erfüllen.“ Name, Wohnort und Geburtsdatum der Klägerin waren handschriftlich eingetragen. Ausgestellt hatte das Attest ein Bremer Facharzt für Allgemeinmedizin, der offenbar seit geraumer Zeit nicht mehr praktiziert und seine Zulassung vor Jahren zurückgegeben hatte. Zudem sei das Attest mit der freiwilligen Unterschrift einer „Bremer Erklärung“ gegen Corona-Maßnahmen verbunden gewesen, beanstandete der Arbeitgeber.

Attest zweifelhaft, Abmahnung jedoch auch bedenklich

Seine Zweifel an der juristischen Standfestigkeit des Attests hatte auch Richter Christian Hageböke, weil es so unkonkret formuliert sei. Für die Befreiung von der Verordnung habe ein OVG bereits gefordert, dass im Attest etwa relevante Vorerkrankungen genannt werden. „Das bloße ,nach sorgfältiger Abwägung’ reicht nicht“, warnte er vor einem Richterspruch, der fällig wird, wenn dieser Gütetermin scheitert.

Der Anwalt von Anke G. hingegen warf ein, dass seine Mandantin das Attest mit einer eidesstattlichen Versicherung über ihre gesundheitlichen Einschränkungen untermauert hätte. „Sie stand auch für eine einvernehmliche Lösung, wie etwa das Einhalten von Abständen bereit“, erklärte er. „Hätte der Arbeitgeber nicht darauf eingehen müssen?“

Der wiederum verteidigte sich, man hätte G. angeboten, sie von einer Betriebsärztin untersuchen zu lassen, was aber abgelehnt wurde.

Allerdings sei auch die Abmahnung nicht ganz unbedenklich, so Richter Hageböke. Kein konkretes Datum, keine konkrete Zeiten der Verstöße wurde genannt. Nur dass sie „wiederholt“ vorkamen.

„Ich persönlich möchte mich nicht impfen lassen“

Er versuchte es mit einer gütlichen Einigung der Parteien. Die Maskenpflicht für geimpfte Personen könnte politisch in nicht allzu weiter Ferne aufgeweicht werden. Und geimpft wurden Kollegen von Anke G. bereits. Die erteilte dem jedoch eine Abfuhr: Sie wolle sich nicht impfen lassen.

Der Gegenvorschlag ihres Anwalts, seine Mandantin ins Homeoffice zu versetzen, lehnte wiederum der Arbeitgeber ab, da sie im direkten Kontakt zu Menschen in der Familienhilfe arbeite, wo kaum Büroarbeit anfalle. „Dafür haben wir sie nicht angestellt.“

Richter Hageböke erklärte den Gütetermin schließlich als gescheitert. Es wird also am Ende ein Gerichtsurteil fällig – wenn der Kammertermin in zwei Wochen nicht doch noch abgewendet wird. Auf Vorschlag des Richters will der Arbeitgeber noch einmal überlegen, ob man die Abmahnung nicht zu einer Ermahnung abschwächt – zumal der Weg für weitere Abmahnungen unbenommen ist.

So verabschiedeten sich die Teilnehmer der Sitzung, die übrigens alle Masken trugen – außer Anke G., die ohne Mund-Nasen-Schutz im Gerichtssaal saß. Auf NP-Anfrage teilte sie mit, dass sie aufgrund eines Attestes befreit wurde. Eben jenes Attests des Bremer Facharztes.

Von Simon Polreich