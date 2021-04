Abitur-Start ohne Testpflicht in Hannover: „Wir haben uns alle sehr sicher gefühlt“

Hannover

Der Startschuss ist gefallen: Bereits zum zweiten Mal in der Corona-Krise haben am Montag die Abiturprüfungen in Niedersachsen begonnen. Los ging es mit der Klausur in Geschichte. Auch wegen der ausgesetzten Testpflicht vor den Prüfungen: Schülerinnen und Schüler, Lehrenden sowie Eltern waren verunsichert. Zu Recht? Die NP hat sich umgehört.

„Wir sein sehr zufrieden, es hat alles gut geklappt“, berichtet Beate Günther, Schulleiterin der Schillerschule in Kleefeld. Die Schüler seien mit den Aufgaben gut zurechtgekommen, aber: „Wir bedauern, dass die Testpflicht aufgehoben wurde. Sie hätten allen eine größere Sicherheit gegeben.“

Unterschiedliche Räume für Getestete und Nicht-Getestete

An der IGS Garbsen mussten die Prüflinge im Vorfeld per Unterschrift bestätigen, dass sie sich am Morgen selbst getestet hatten. Ansonsten hätten sie in einem separaten Raum schreiben müssen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, so Schulleiter Andreas Hadaschik: „Alle Schülerinnen und Schüler haben sich im Vorfeld selbst getestet.“ Generell sei alles „reibungslos gelaufen“.

Abiturientin Jayda Brown (18) teilt den positiven Eindruck ihres Schulleiters. „Wir haben uns alle sehr sicher gefühlt.“ Es sei stark auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet worden. Viele ihrer Nebenleute hätten während der fünfstündigen Prüfung an der IGS Garbsen zudem Masken getragen.

Prüflinge zufrieden mit „fairer“ Abi-Klausur

Auch Max Winnecke (19) hatte am Montagmorgen in der Bismarckschule um 8 Uhr seine erste Klausur auf dem Tisch. Die Hygienemaßnahmen, wie ausreichende Abstände und offene Fenster, hätten für ein sicheres Gefühl gesorgt. Er gesteht jedoch: „Wenn die Prüfung erst mal vor einem liegt, denkt man gar nicht mehr an Corona.“

Abiturientin Jayda Brown (18). Bildquelle: Privat Quelle: privat

Die Prüfungen vom Kultusministerium empfanden beide als sehr fair. „Ich hätte gar nicht nervös sein zu brauchen. Es ist super gelaufen“, so die 18-Jährige. Auch Max ist erleichtert: „Ich habe jetzt ein deutlich besseres Gefühl für die kommenden Klausuren.“ Für ihn geht es in zwei Wochen mit Politik weiter. Jayda schreibt bereits am kommenden Freitag Englisch.

Kultusministerium spricht von gelungenem Start

Auch das Kultusministerium spricht von einem „gelungenen Start“. Lokale Probleme könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, „allerdings sind hier Stand jetzt keine Meldungen diesbezüglich eingegangen“, so Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher. Die Schulen hätten sich sehr gut vorbereitet. Durch den intensiven Austausch gebe es zudem einen „Handlungsrahmen für faire und sichere Prüfungen in der Pandemie“.

Um den Jugendlichen durch den Distanzunterricht Nachteile bei den Prüfungen zu ersparen, hatte das Kultusministerium den Schulen in diesem Jahr drei Prüfungsaufgaben je Fach zur Auswahl bereitgestellt. Aus diesen konnten die Lehrenden zwei auswählen, um die Prüfungsaufgaben so gut wie möglich auf die tatsächlich unterrichteten Inhalte abzustimmen.

Festhalten an Prüfungen sorgte auch für Kritik

Nach Informationen des Ministeriums seien die meisten der etwa 32.000 angehenden Absolventinnen und Absolventen an den etwa 450 Schulen in Niedersachsen gut vorbereitet, so der Sprecher. Die Abi-Phase zieht sich mit den möglichen mündlichen Nachprüfungen bis Ende Juni hin. Nach Geschichte am Montag geht es am Dienstag mit Kunst, am Mittwoch mit Chemie weiter. Schumacher: „Wir drücken allen die Daumen für erfolgreiche Prüfungen!“

Das Abi trotz Corona durchzuziehen, sorgte zuvor auch für Kritik. Der niedersächsische Schülerratsvorsitzende Florian Reetz etwa klagte im Vorfeld: „Die Prüflinge waren wohl noch nie so unterschiedlich vorbereitet wie 2021.“ Sollten in der Prüfungsphase Corona-Fälle auftreten, drohe ein inhaltlicher und juristischer Rattenschwanz, warnte der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN).

Von Jens Strube