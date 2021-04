Hannover

Kurz vor den Abiturprüfungen hat das Kultusministerium die Testpflicht an den Schulen für Prüfungen aufgehoben – eine weitere kurzfristige Änderung, die das Corona-Chaos verstärkt hat. Das finden zumindest einige Abiturientinnen und Abiturienten und auch von Schulleitungen, Lehrer- und Elternvertretungen gab es Kritik.

Die NP hat mit Schülerinnen und Schülern aus Hannover gesprochen, die in der kommenden Woche ihre ersten Abiturprüfungen schreiben werden. Sie haben erzählt, wie gut sie sich nach einem weiteren Corona-Schuljahr vorbereitet fühlen und ob sie sich wegen der aufgehobenen Testpflicht Sorgen machen.

Madeleine-Sophie Gehrke (18), IGS Roderburch

„Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es den Abiturienten und Abiturientinnen in anderen Bundesländern gegangen ist, die sich alles selbst beigebracht haben, weil sie keinen Präsenzunterricht haben durften. Ich bin heilfroh, dass ich mich im Präsenzunterricht in der Schule aufs Abitur vorbereiten konnte.

Wird bei ihrer Englisch-Prüfung am Freitag ihre Corona-Maske tragen: Madeleine-Sophie Gehrke (18) von der IGS Roderbruch. Quelle: Privat

Was mich aber richtig gestört hat, war dass die diversen Corona-Regelungen immer wieder gekippt wurden und alles so ungewiss war. Ich musste mich andauernd neu orientieren und konnte mich auf nichts verlassen.

Dadurch, dass ich die Abiturprüfung nun ohne Testpflicht schreiben werde, habe ich ein mulmiges Gefühl. Ich werde deshalb meine Corona-Maske auch auf jeden Fall die vier bis fünf Stunden während der Prüfung tragen, auch wenn das bei hoher Konzentration sicher nervig wird.“

Lina Dirking (19), Bismarckschule

„Ich bin ganz schön nervös, aufgeregt und gestresst. Ich denke aber, dass das auch ohne die Corona-Pandemie kurz vor den Abiturprüfungen so wäre. Ich schreibe am Mittwoch meine Chemie-Prüfung und am Freitag Englisch.

Lina Dirking (19) beim Lernen für die Abiprüfungen – sie geht auf die Bismarckschule Quelle: Wallmüller

Wir hatten wirklich ein großes Glück, dass wir an der Bismarckschule fast normalen Unterricht hatten und dafür bin ich wirklich dankbar. Wir hatten dieselbe Chance wie die Abiturjahrgänge zuvor.

Wenn sich alle Mitschüler nun vor den Prüfungen testen lassen, wäre ich erleichtert und hätte auch ein besseres Gefühl, wenn ich während der Prüfung meine Maske abnehme.“

Anna Schamne (18), Lutherschule

„Ich habe inzwischen gelernt, dass ich auf mich allein gestellt bin. Zuletzt bin ich gar nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich einem Infektionsrisiko aus dem Weg gehen wollte. Mein Eindruck war, dass die Lehrer und die Schulleitung völlig am Ende sind aufgrund des Corona-Chaos.

Hat am Dienstag ihre Kunst-Abiturprüfung: Anna Schamne (18) geht auf die Lutherschule und wird während der Prüfung aus Angst vor einer Corona-Infektion ihre Maske tragen. Quelle: Privat

Vor der Abi-Prüfung habe ich Angst, weil ich mich in einem Raum mit nicht-getesteten Mitschülern und Mitschülerinnen nicht infizieren will. Ich nehme also zwei FFP2-Masken mit und hoffe, dass es erlaubt sein wird auch mal den Raum zu verlassen um frische Luft zu schnappen oder etwas zu Trinken.

Denn meine größte Angst ist, dass ich wieder in Quarantäne muss. Ich war schon zwei Mal jeweils 14 Tage in Quarantäne wegen Corona-Fällen in der Oberstufe und das ist wie im Gefängnis und einfach schrecklich.“

Ole Moszczynski (19), Bismarckschule

„Ich habe am Mittwoch meine Chemie-Prüfung. Ich bin sicher, dass ich schon klar kommen werde im Moment der Prüfung und mich dann trotz Corona-Chaos auch voll und ganz auf Chemie konzentrieren werde.

Will das Corona-Chaos während seiner Chemie-Prüfung am Mittwoch ausblenden: Ole Moszczynski (19) hätte sich mit einer Testpflicht an der Bismarckschule besser gefühlt. Quelle: Privat

Aber ich hätte auf jeden Fall ein besseres Gefühl gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass sich die Personen neben mir vor wenigen Stunden getestet hätten und alle ein negatives Testergebnis vorweisen könnten. Natürlich gibt es den Mindestabstand und auch weniger Aerosole dadurch, dass während der Prüfung ja niemand spricht – aber mit einer Testpflicht hätte ich mich einfach sicherer gefühlt und ich weiß, dass es vielen von meinen Mitschülern auch so geht.“

Felix Renz (18), Schillerschule

„Ich schreibe nicht nur vier Abi-Prüfungen, sondern zusätzlich auch noch Prüfungen für das International Baccalaureate, ein international anerkanntes Abitur. Ich habe also insgesamt zehn Prüfungen in zwölf Tagen zu schreiben.

Ist froh darüber, dass es keine Testpflicht mehr gibt: Felix Renz (18) schreibt neben seinen vier Abiturprüfungen noch vier weitere für ein international anerkanntes Abi. Quelle: Privat

Für mich ist es deshalb besonders wichtig, keine der Klausuren nachschreiben zu müssen. Sollte ein Corona-Test positiv sein und möglicherweise sogar irrtümlich positiv, dann hätte ich ja unzählige Stunden umsonst gelernt und müsste anschließend lange auf einen Nachschreibtermin warten. Das würde mich ziemlich ärgern. Deshalb finde ich grundsätzlich nicht schlecht, dass es jetzt keine Testpflicht mehr gibt.

Ich habe meine Kontakte völlig reduziert und werde, bis die Prüfungen vorüber sind, auch niemanden treffen. Ich hoffe einfach, dass ich meine Prüfungen alle wie geplant schreiben kann und dass ich vor allem in der Zeit keine Corona-Symptome feststellen werde.“

Laura Baumbach (19), IGS Roderbruch

„Ich blicke den Abiturprüfungen recht entspannt entgegen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gutgläubig bin und nicht so viel Panik davor habe, dass ich mich anstecke.

Vertraut darauf, dass sich ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auch vor den Prüfungen testen werden: Laura Baumbach (19) von der IGS Roderbruch Quelle: privat

Mein bisheriges Gefühl ist, dass mein Abiturjahrgang keinen Nachteil durch die Corona-Pandemie hatte. Das mit dem Lüften zum Beispiel hat gut geklappt und ich bin total dankbar, dass wir mit dem Hygienekonzept weiter in die Schule gehen konnten. So hatten wir noch unsere sozialen Kontakte und sind nicht völlig vereinsamt. Wir hatten sogar eine kleine Mottwoche.

In der Schule wurde an uns appelliert, dass sich alle vor den Prüfungen testen und ich hoffe einfach, dass meine Mitschülerinnen und Mitschüler das auch machen. Die Testkits haben wir ja eh alle zu Hause, also können wir die Tests auch nutzen.“

Jayda Brown (18), IGS Garbsen

„Morgen ist meine Abiturprüfung in Geschichte und ich muss sagen, dass ich ziemlich nervös bin. Die Testkits habe ich schon zu Hause. Die wurden ausgegeben noch bevor die Testpflicht gekippt wurde.

Wird gut ausgerüstet zur Abi-Prüfung in Geschichte kommen: Jayda Brown (18) will ihre Corona-Maske sowie Handschuhe und eine dicke Jacke mitnehmen. Quelle: Privat

An der Schule hieß es, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht getestet haben, möglicherweise in einen separaten Raum ihre Prüfung schreiben. Wenn das so umgesetzt wird, wäre ich sehr erleichtert und würde mich deutlich sicherer fühlen.

In jedem Fall lasse ich aber meine Corona-Maske auf, weil ich mich damit einfach am sichersten fühle. Ansonsten hoffe ich, dass es nicht so kalt sein wird. Schließlich ist ja die ganze Zeit das Fenster offen. Ich bringe zur Sicherheit einfach mal Handschuhe und eine dicke Jacke mit für den Fall, dass es mir doch zu kalt wird.“

Von Sophie Peschke