Hannover

Anspruchsvoll? Ja. Zu schwer? Nein. Die Mathe-Abiturklausuren in Niedersachsen bleiben unverändert. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne nach der Auswertung der Erstkorrekturen von 18.000 Klausuren am Mittwoch mitgeteilt. „Es gibt keinen objektiven Grund, an der Benotung oder dem Bewertungsmaßstab etwas zu ändern. Die Fakten legen nahe, dass es keinen akuten Handlungsbedarf gibt“, erklärte er.

Im Mai hatten sich in mehreren Bundesländern Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und sich mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt. Vor allem beschweren sich die Prüflinge über viel zu kompliziert formulierte Textaufgaben und Zeitmangel. Neben Niedersachsen und Bremen gehören dazu auch Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. In Niedersachsen hatten rund 18.000 Schüler die Mathe-Klausuren geschrieben.

Gesamtdurchschnitt 0,4 Punkte niedriger als 2018

In seiner Begutachtung hat sich Niedersachsen nach eigenen Angaben nicht auf Stichproben beschränkt, sondern den gesamten Rücklauf der ersten Korrekturphase ausgewertet. Ergebnis: Die Aufgabenstellungen orientieren sich an den Vorgaben der Bildungsstandards, des niedersächsischen Kerncurriculums Mathematik und der fachbezogenen Hinweise. Der vorläufige Gesamtdurchschnitt liege bei 6,4 Punkten, im Vorjahr lag er nur geringfügig höher bei 6,8 Punkten. Schüler, die ihre Note verbessern möchten, hätten in Niedersachsen grundsätzlich die Möglichkeit, zusätzlich eine mündliche Prüfung abzulegen. „Das gilt natürlich auch in diesem Jahr und auch in Mathematik“, so Tonne.

Von André Pichiri