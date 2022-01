Abgelaufener Moderna-Impfstoff: Wie es zur Panne bei den Johannitern kam

Hannover

Offenbar durch ein Missverständnis ist es zu der Impfpanne in der Region Hannover mit mehr als 3000 abgelaufenen Dosen gekommen. Am Donnerstag hatte die Regionsverwaltung eingeräumt, dass der in Hannover und dem Umland gespritzte Impfstoff zwischen drei und neun Tage länger gelagert war, als nach aktuellen Bestimmungen in Deutschland vorgesehen.

Der Impfstoff mit der Chargennummer LOT000087A hätte in der Folge vernichtet werden müssen. Stattdessen bekamen ihn zwischen dem 2. und 11. Januar 3094 Menschen in 26 Impfstandorten verabreicht. Von der Charge ist nach Angaben eines Regionssprechers nichts mehr vorhanden. Weitere überlagerte Chargen gebe es nicht.

Wie es zu der Panne kommen konnte, erklärte die Region bisher nicht. Offenbar gab es bei der Übergabe des Impfstoffs an die Johanniter-Unfallhilfe ein Missverständnis über den Zeitpunkt des Auftauens der Charge, wie eine Sprecherin der Hilfsorganisation erklärte.

Aufgetaut nur 31 Tage haltbar

Der Impfstoff sei den Johannitern am 13. Dezember übergeben worden. Die Mitarbeiter seien davon ausgegangen, dass er erst an jenem Tag aufgetaut worden sei. Tatsächlich war die Charge aber schon Anfang Dezember aus dem Tiefkühlschrank genommen und danach bei Kühlschranktemperatur gelagert worden. Tiefgekühlt kann der Impfstoff bei -25 bis -15 Grad Celsius bis zu sieben Monate gelagert werden. Aufgetaut ist er nur noch 31 Tage gut.

Daher hätten die Johanniter die Charge nur bis zum 2. Januar verwenden dürfen. Tatsächlich kam er aber zuletzt noch am 11. Januar in Burgdorf, Garbsen, Hemmingen, Seelze und am Stöckener Markt zum Einsatz.

Eine Sprecherin der Johanniter erklärte, die Johanniter seien für das Missverständnis verantwortlich: „Als Dienstleister übernehmen wir den Impfstoff in bereits aufgetautem Zustand und wissen um das Datum des Auftauens.“ Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte, in einem „intensiven Gespräch“ mit den Hilfsorganisationen sei am Freitagmittag diskutiert worden, „wie mögliche Fehlerquellen künftig verhindert werden können“.

Von Karl Doeleke