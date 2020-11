Hannover

Mit diesem Schritt hatten ihre Parteikollegen nicht gerechnet: Vor der Fraktionssitzung von Hannovers Grünen am Dienstag überreichte deren Vorsitzende Freya Markowis ihren Stellvertretern Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin ein knappes Schreiben, in dem sie den Verzicht auf das Amt an der Spitze der Ratsfraktion erklärte und zugleich auch ihr Ratsmandat niederlegte. Das war’s. An der Sitzung danach nahm Markowis gar nicht mehr teil – und ließ ihre Fraktion ratlos zurück.

„Ich war sehr überrascht – und die Fraktion ist wirklich sehr betroffen“, berichtet Clausen-Muradian. Zwar habe es „Reibungspunkte“ gegeben. Allerdings seien diese „nicht so grundsätzlich gewesen, dass man mit diesem Schritt hätte rechnen können“. Als Fraktionsvorsitzende habe Markowis „nicht in Frage gestanden“.

Gute Zeit mit Markowis hat „nicht so lange gehalten“

Niemand habe „gewusst, dass sie das vorhat“, sagt Gardemin. Er zeigte sich vor allem darüber überrascht, dass Markowis „auf diese Art und Weise“ ihr Mandat niedergelegt habe. Allerdings habe es auch „sehr viele Unstimmigkeiten zwischen Freya Markowis und der Fraktion“ gegeben. Wohl nicht allen vertrat sie im Ampelbündnis mit SPD und FDP und auch gegenüber der Stadt selbstbewusst genug grüne Positionen.

Schon bei der Wahl der Fraktionsspitze hatte Markowis zuletzt kein gutes Ergebnis eingefahren. „Danach gab es zwar eine gute Zeit. Aber das hat nicht so lange gehalten“, berichtet Gardemin.

Zu hohe grüne Erwartungen nach der Wahl Onays ?

Ein schwieriger und am Ende vielleicht zu schwieriger Spagat war für Markowis wohl, dass sie vermitteln musste zwischen den Forderungen des Grünen-Stadtverbandes mit seiner selbstbewussten Basis, Ansprüchen aus der eigenen Fraktion, der Stadt mit dem Grünen Belit Onay an der Spitze und den Ampelpartnern SPD und FDP.

Gardemin glaubt, dass es sich manche Grüne zu leicht vorgestellt hätten, nach Onays Wahl im Herbst 2019 grüne Politik durchzusetzen. „Wir haben zusammen mit Onay allerdings im Rat nur elf von 65 Stimmen“, gibt er zu bedenken.

Auch Greta Garlichs und Ludwig Hecke, die Vorsitzenden des Grünen-Stadtverbandes, bedauern den Rücktritt von Markowis „zutiefst“. Sie lobten die „vertrauensvolle, zuverlässige und immer an der gemeinsamen Sache orientierten Zusammenarbeit“. Markowis selbst hat sich zu den Gründen für ihren Rücktritt noch nicht öffentlich geäußert.

SPD und FDP hatten gutes Verhältnis zu Markowis

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke glaubt, dass die Verschiebung des Neubaus des Fössebades – ein grünes Herzensthema – „das Fass zum Überlaufen gebracht hat“. Wegen des Haushaltslochs der Stadt ist für das 30 Millionen Euro teure Projekt im Moment kein Geld da. Dennoch habe ihn der Schritt Markowis „erheblich überrascht“. Er könne das „nicht verstehen“, sagt Engelke. Die Zusammenarbeit mit Markowis sei „vertrauensvoll und sehr positiv“ gelaufen.

Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich berichtet von einer „guten Zusammenarbeit“. Er habe Markowis immer als „sehr lösungsorientiert“ erlebt. Trotz ihres Abgangs stehe die SPD jedoch „weiter ganz klar zu dem rot-grün-gelben Projekt“. Die Grünen müssten sich jedoch „erst einmal ordnen“.

Clausen-Muradian und Gardemin haben erst einmal kommissarisch die Leitung der Fraktion übernommen. Noch in dieser Woche sollen erste Gespräche geführt werden, wie es weitergeht. Möglichst zeitnah solle dann auch der Fraktionsvorstand neu gewählt werden, so Clausen-Muradian.

