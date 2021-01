Hannover

Dem kommunalen Abfallentsorger Aha werden immer mehr illegal am Straßenrand abgestellte und nicht mehr angemeldete Fahrzeuge gemeldet: Einschließlich November waren es in der Region Hannover im Jahr 2020 schon 5416, im gesamten Vorjahr 5077 und im Jahr 2018 „nur“ 3498 – ein Anstieg um mehr als 45 Prozent. Das geht wohl ebenfalls mit der Kampagne „Hannover sauber!“ und der Müll-Melde-App einher, durch die auch die Zahl bearbeiteten Fälle illegaler Abfallentsorgung in die Höhe schnellt.

Die Zahl der dann von Aha-Mitarbeitern mit einem Hinweisaufkleber samt Frist zur Entfernung vor dem Abschleppen versehenen Autos blieb dabei allerdings relativ konstant: Die Reihe geht von 3382 über 3411 auf bisher 3298.

Weniger Autos werden verschrottet

Nach Fristablauf abgeschleppt und dann (in den meisten Fällen) „zwangsverwertet“ (was überwiegend verschrottet heißt) werden dagegen weniger Fahrzeuge: vor zwei Jahren waren es 527 (was einem Anteil von 15,6 Prozent entspricht), im Vorjahr 446 (13,1 Prozent) und im Jahr 2020 bis Ende November 412 (12,5 Prozent).

Auch die Zahl der Bußgeldverfahren für die illegale Schrottautoentsorgung ist rückläufig, sank von 552 über 471 auf 264 bis Ende November. Und während es laut Aha vor zwei Jahren 297 gar Strafanzeigen gegeben hat und im Vorjahr 350, waren es nach elf Monaten nur 50.

So läuft das Verfahren

Die meisten Autos oder Krafträder werden innerhalb gesetzten Frist oder noch während der Verweilzeit bei den Abschleppfirmen vom Halter oder Eigentümer abgeholt. Wird ein Auto ohne gültiges Kennzeichen innerhalb eines Monats nach Anbringen des Aufklebers durch Aha nicht aus dem öffentlichen Raum entfernt, hat es sein Halter aus Aha-Sicht zu Abfall erklärt. Dann lässt Aha es von einem Abschleppdienst abholen. Das Abschleppunternehmen sei „vertraglich gebunden“ und es entstünden Aha selbst dafür keine Kosten.

„Aus Kulanzgründen“ werde das Fahrzeug in der Sammelstelle für mindestens einen Monat aufbewahrt. Wenn der Eigentümer das Fahrzeug nicht innerhalb dieser Verwahrzeit abholt und dazu eine „Auslöse“ zahlt (75 Euro Verwaltungsgebühr, für jeden Verwahrtag zehn Euro und die Abschleppkosten von mehr als 150 Euro), wird das Auto in der Regel verschrottet. Ist es ein Fahrzeug mit einem höheren Restwert, was laut Aha „sehr selten“ vorkommt, wird es nach Erstellung eines Restwertgutachtens an einen Verwertungsbetrieb übergeben.

Aha zeigt die Halter an

Ist abgeschleppt worden, beginnt ein Verfahren wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung. Der Abschleppfall wird in einer Datenbank der Polizei vermerkt, damit hat der Eigentümer eine Chance, es zu finden. Die Buße etwa an die Stadt Hannover für die Ordnungswidrigkeit beträgt zirka 80 Euro. Holt der Halter das Fahrzeug nicht ab und geht das dann von Aha angestoßene Strafverfahren gegen ihn aus (falls der Eigentümer von der Polizei ermittelt werden konnte), wird eine Verwaltungsgebühr von 130 Euro berechnet. Der Erlös der Verwertung abzüglich entstandener Kosten kommt für drei Jahre auf ein Verwahrkonto.

Von Ralph Hübner