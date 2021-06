Hannover

Die Verwaltung der Landeshauptstadt kümmert sich um die Müllentsorgung auf den Grünflächen, in den Herrenhäuser Gärten, in der Eilenriede – und auch um das, was um den und im Maschsee landet.

Die Erkenntnis der Stadtverwaltung: „Solche öffentlichen Räume, insbesondere die Grünflächen, werden heute mehr als noch vor einigen Jahren für Freizeitaktivitäten und für den Aufenthalt genutzt. Hier gab es ein sichtbare Verhaltensänderung“, sagt Pressesprecher Udo Möller.

Das sei einerseits erfreulich, bringe jedoch Probleme mit sich, da sich „nicht alle Nutzer und Nutzerinnen an die Regel halten, diese Räume auch zu schützen und nicht mit Müll zu belasten.“ Das habe zu einer „verstärkten Müllproblematik“ geführt – nicht erst seit Corona, doch habe die Pandemie das Müllproblem noch vergrößert.

Nicht mehr Personal verfügbar

So seien etwa wegen der geschlossenen Gastronomie die Grünflächen noch mehr benutzt worden, während gleichzeitig deutlich mehr Einmalgeschirr, Einmalverpackungen und ähnliches verwendet worden sei. Und da die Stadt „nicht gleich mehr Stellen für Personal“ schaffen könne, sieht man das auch stärker. Möller zur NP: „Mehr Müll erfordert mehr Aufwand für die Reinigung, es dauert länger, die Kollegen und Kolleginnen schaffen weniger Fläche in der gleichen Zeit als sonst, Abfall bleibt länger liegen, verweht, gerät in Gewässer...“. Im Moment entspanne sich die Situation hinsichtlich der Gaststätten zwar, doch „das schöne Wetter lockt dennoch Viele ins Grüne, das Problem bleibt bestehen.“

Deswegen appelliere die Stadt „dringend“ an alle, die Reste von Picknicks oder Mahlzeiten wieder mitzunehmen oder entsprechend in den Abfallbehältern zu entsorgen. Der Weg zum nächsten Mülleimer sei „meist nicht sehr weit“, allein in der Eilenriede etwa gebe es rund 280 Abfalleimer.

Problem der Erwartungshaltung

„Ganz deutlich: Wir sind der Ansicht, dass Besucher von Grünflächen ihre Abfälle nicht immer an Ort und Stelle entsorgen können müssen, sondern diese durchaus auch eine kleinere Strecke bis zum nächsten Abfallbehälter tragen oder sogar wieder mit nach Hause nehmen können“, so Möller. Es entstehe „zunehmend eine nicht zu erfüllende unrealistische Erwartungshaltung, mitgebrachten Müll überall entsorgen zu können.“ Je nach Art des „Müll-Vergehens“ könne dies auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Hannover, Stadtteil Linden, Dornröschenbrücke: Mehr Müll daneben. Quelle: Christian Behrens

Entsorger muss mehr wilden Müll entsorgen

Um allen anderen Müll in der Stadt und in der Region kümmert sich die Stadtreinigung des kommunalen Abfallentsorgers Aha. Auch dort hat man der NP Ähnliches zu berichten: In Corona-Zeiten würden deutlich mehr Einwegverpackungen benutzt als zuvor. Diese würden oft „nicht im Papierkorb, sondern in der freien Landschaft“ landen, überhaupt werde mehr Müll „wild“ abgelagert.

Seit Ende Mai hätten die Abfallmengen besonders in der wieder belebteren Innenstadt deutlich zugenommen. Das gelte sowohl für die Menge, die in Abfallbehältern lande, als auch für das, was einfach so daneben lande.

Keine Sonderschichten

Sonderschichten werden für die Innenstadt laut Aha-Sprecherin Helene Herich „nicht gefahren, da der Reinigungsbetrieb grundsätzlich auf diese Verhältnisse ausgelegt ist. Die Stadtreinigung von Aha verlagert lediglich ihren Schwerpunkt wieder dorthin zurück.“

Die Müllschwerpunkte liegen laut Aha an Einfallstraßen, Grünflächen und rund um städtische Gewässer, etwa entlang Maschsee, Ihme und Leine, und in den Stadtbezirken an „stark frequentierten Lagen oder auch um Partyzonenbereiche“.

Unerlaubte Müllentsorgung in der Stadtmüll-Trend

Die Entwicklung ist an Zahlen sichtbar: So verzeichnete Aha für das Jahr 2020 rund 28.000 Stellen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt, wo unerlaubt Müll entsorgt worden war, und die Stadtreinigung aufräumen musste, im Jahr davor waren es rund 16.600. Dabei seien 1500 Tonnen zusätzlicher Müll eingesammelt worden, während es im Vorjahr 912 Tonnen gewesen seien. Auch sind laut Aha 1330 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, 230 mehr als im Jahr davor – während es 2018 nur 64 waren. Im laufenden Jahr sind bis Mai 11.135 gemeldete unerlaubte Müllablagerungen abgeräumt und dabei 500 Tonnen Abfall eingesammelt worden.

Hannover: Müll in und um Abfalleimern am Maschsee. Quelle: Christian Behrens

Wilde Müllkippen auch im Umland

Auch im Umland werden laut Aha außerhalb der Ortschaften mehr „wilde Müllkippen“ – insbesondere Sperrmüll, Elektroschrott und Bauschutt – bekannt: Vergangenes Jahr waren es 2300, im Jahr 2019 „nur“ 935. Dabei kamen rund 260 Tonnen Müll zusammen, im Jahr davor waren es 111 Tonnen. In diesem Jahr seien es bis Mitte Juni 1454 Meldungen gewesen, mehr als 70 Tonnen Müll seien eingesammelt worden.

Der Preis der Entsorgung

Das alles zu entsorgen kostet natürlich Geld – und schlägt sich in Gebühren nieder. Die Kosten für die Abholung und ordnungsgemäße Entsorgung des wilden Mülls im Umland von Hannover sind demnach laut Aha von rund einer Millionen Euro im Jahr 2007 auf zuletzt rund 1,5 Millionen Euro gestiegen. Die Stadt Hannover musste für die Abfallfahndung und die Entfernung des Mülls für 2020 etwa 2,6 Millionen Euro zahlen - vor drei Jahren waren es noch etwa 1,1 Millionen Euro.

Von Ralph Hübner