Trotz umfassender Informationsbemühungen des Abfallentsorgers Aha: Menschen in Stadt und Region Hannover stellen Müll am falschen Tag raus.

Am falschen Tag rausgestellt: Müllsäcke in Hannover-Döhren liegen am Dienstag vor einer Hofeinfahrt in der Abelmannstrasse. Quelle: Franson