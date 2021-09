Hannover

Mit flotten Sprüchen auf Aufklebern gegen die Vermüllung in der Stadt: Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat jetzt in der Eilenriede eine Kampagne zur richtigen Entsorgung von Müll in Hannovers Grün- und Waldflächen gestartet.

„Bitte nimm deinen Müll mit, wenn ich voll bin. Dann fühlen sich hier alle wohl. Vielen Dank!“ – So lautet der Appell auf den neuen Aufklebern für die Müllbehälter. Dazu kommt dann laut dem Fachbereich ein „augenzwinkernder, kumpelhafter Spruch“ wie „An Fastfood hab’ ich immer schwer zu schlucken“, „Sorry, ich bin schon vergeben!“ oder „Zu mir oder zu dir?“.

Zunächst sollen rund 600 Müllbehälter in der Eilenriede, am Maschpark, am Nord- und Westufer des Maschsees sowie und am Leine- und Ihmeufer beklebt werden. Die sich auf allen Aufklebern wiederholende Bitte lautet: Ist der Müllbehälter voll, den Abfall nicht auf dem Mülleimer stapeln oder daneben legen, sondern zu einem freien Mülleimer oder mit nach Hause mitnehmen.

Rücksicht hilft allen

„Wenn jede und jeder rücksichtsvoll und umsichtig handelt, dann haben alle etwas davon“, sagt Manuel Kornmayer, Leiter des Bereichs Grünflächen. Das zeige sich besonders deutlich beim Thema Abfall: „Überquellende Behälter oder achtlos weggeworfener Müll können ganze Grünflächen so stark beeinträchtigen, dass es keinen Spaß mehr macht, sich dort aufzuhalten.“ Da leide nicht nur die Erholungsqualität, der Müll schade auch Natur und Umwelt.

Aufwand stark gestiegen

Auf den Flächen, für die die Stadt zuständig ist, habe sich das Müllaufkommen seit 2019 nahezu verdoppelt. Die Reinigungsintervalle seien auch im Zusammenhang mit dem veränderten Freizeitverhalten im Rahmen der Corona-Pandemie weiter erhöht worden. Besonders beliebte Orte werden wie berichtet inzwischen durch zusätzliches Personal sowie beauftragte Reinigungsfirmen mehrmals wöchentlich gereinigt. Der Entsorgungsaufwand dafür ist laut Stadtverwaltung enorm gestiegen: Allein im Bereich Grünflächen von 2019 auf 2020 um 320.000 Euro auf etwa 900.000 Euro im Jahr.

Dem Müllaufkommen sei auch nicht allein mit der Erhöhung von Reinigungsfrequenzen beizukommen. Auch der Anspruch, dass Unterwegs-Abfälle sich immer vor Ort entsorgen lassen sollten, lasse sich deswegen nicht erfüllen.

Größere Mülleimer helfen nicht

Größere Behälter oder noch mehr Mülltonnen aufzustellen, hilft laut Fachbereich nicht: Versuche hätten gezeigt, dass größere Behälter längst nicht immer gefüllt, die Flächen im Umfeld trotzdem vermüllt waren. Daher setzt die Stadtverwaltung mit der neuen Kampagne darauf, dass die Menschen sich anders verhalten.

Die Aufkleber sind mit einem QR-Code versehen, der beim scannen mit dem Handy zur Internetseite der Kampagne führt. Dort gibt es viele Infos zum Thema „Müll“.

Von Ralph Hübner