Deshalb gab es 2019 deutlich weniger wilden Müll in Hannover

Weniger illegal abgestellte Schrottautos am Straßenrand, dafür sieben Mal mehr Schrottfahrräder als im Vorjahr – und in Hannover drei Mal so viel geräumte wilde Müllstellen: Das ist die Bilanz des kommunalen Abfallentsorgers „Aha“ für das fast schon abgelaufene Jahr.

Insgesamt sei die Zahl der „abgeräumten illegalen Müllstellen“ im laufenden Jahr auf über 14 000 gestiegen – das sei mehr als eine Verdreifachung gegenüber 2018. Und zwar nur in der Stadt Hannover. Immerhin ist die Menge des dabei eingesammelten Mülls nicht in gleichem Maß gestiegen, dennoch auch deutlich: von 695 Tonnen auf mindestens 835 Tonnen. Folge jedoch: Die Stadt müsse erstmals mehr als zwei Millionen Euro für die Entsorgung illegalen Mülls an Aha überweisen, erklärt das Unternehmen. Der starke Anstieg wird hauptsächlich damit erklärt, dass die Kampagne „ Hannover sauber!“ angelaufen sei und es auch eine App für Handys gibt, mit der einfach solche wilden Müllkippen gemeldet werden könnten.

Die Kampagne samt „Müllmelde-App“ – erst seit Juni aktiv, doch schon mehr als 8500-Mal runtergeladen und auf Geräten installiert – sei auch ursächlich für die extrem gestiegene Zahl an entsorgten Fahrrädern in Hannover: Während es 2018 noch 262 gewesen seien, waren es dieses Jahr schon mehr als 1400 von Aha entfernte Schrotträder.

Kosten gestiegen

Die Kosten für die Mülleinsammlung und -entsorgung für die 20 Kommunen in der Region Hannover außerhalb der Landeshauptstadt stiegen laut Aha seit 2007 von rund einer Million Euro bis auf rund 1,5 Millionen Euro.

Bis Ende der ersten Dezemberwoche hat Aha 3325 Fahrzeuge mit ungültigem oder fehlendem Kennzeichen mit einem Aufkleber versehen, der eine Frist von vier Wochen setzt und die Aufforderung enthält, das Fahrzeug zu entfernen. Passiert das nicht, wird es als illegaler Müll eingestuft, abgeschleppt und „zwangsverwertet“ – also verschrottet, denn selten findet sich noch ein Käufer. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 173 mehr. Immerhin 2902 Fahrzeugeigentümer schafften es, dem Klebehinweis zu folgen und entfernten ihr Fahrzeug selber – doch 423 landeten beim Schrotthändler.

Allerdings nicht sofort, obwohl das möglich wäre: Aha erklärt, dass – nachdem der beauftragte Abschleppdienst sein Werk getan – hat „aus Kulanz“ noch ein Monat Aufbewahrungsfrist gewährt wird, bevor es Richtung Schrottpresse geht. Aber auch hier sank die Zahl: Der Vergleichswert beträgt 527 – ein Rückgang um knapp 20 Prozent. Immerhin 91 Fahrzeugeigner kamen doch noch und lösten ihr Auto oder Motorrad während der kostenpflichtig aus. Und während vergangenes Jahr mindestens 552 Bußgeldverfahren wegen illegal entsorgter Fahrzeuge eingeleitet worden seien, sind es in diesem Jahr laut dem Entsorger bislang 441, dazu noch 276 Strafverfahren, in denen die Staatsanwaltschaft ermittelt (Vorjahr: 91).

Die Müll-Melde-App

Der kommunale Abfallentsorger der Region, Aha, erklärt zu der Hannover sauber!-Kampagne und der zugehörigen Handy-App: „Zu der schnellen Abräumung des wilden Mülls trägt auch die neue Müllmelde-App bei. Obwohl die App erst seit Juni 2019 in den App-Stores erhältlich ist, gibt es jetzt bereits rund 8500 App-Nutzer.

Mit der neuen App kann jeder, der ein Smartphone hat, schnell und leicht wilde Müllstellen melden: Einfach eine Kategorie wählen, Standort freigeben, Foto hochladen und abschicken. Wer wissen möchte, wie schnell ein wilder Müllhaufen abgeräumt werden kann, hinterlässt einfach seine E-Mail-Adresse und bekommt so zeitnah eine Rückmeldung.

Im Zuge der „ Hannover sauber!“-Kampagne wurden in schon mindestens 987 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Hannover eingeleitet im gesamten Jahr 2018 waren es lediglich 64.“

Von Ralph Hübner