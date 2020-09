Hannover

Die Abfahrt Hildesheimer Straße vom Südschnellweg in Richtung Westen ( Landwehrkreisel) wird am Donnerstag, den 3. September, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr komplett gesperrt. Grund sind Reparaturen an der Fahrbahn und Entwässerungsarbeiten, wie die niedersächsische Straßenverkehrsbehörde am Mittwoch mitteilte. Witterungsbedingt könne es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die vorherige oder folgende Abfahrtsmöglichkeit zu nutzen, also den Südschnellweg über das Seelhorster Kreuz oder den Landwehrkreisel zu verlassen, beziehungsweise am Landwehrkreisel umzudrehen. Die Abfahrt zur Hildesheimer Straße in Fahrtrichtung Osten kann weiter genutzt werden. Auch die Auffahrten zum Schnellweg sind in keiner Richtung von der Sperrung betroffen.

Von Andreas Krasselt