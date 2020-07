Abbiegeassistent im Fahrschul-Lkw: So hat der tote Winkel keine Chance

Hannover

Es sind vermeintlich ganz normale Situationen des Verkehrsalltags, die sich täglich unzählige Male auf den Straßen ereignen. Und doch birgt das Rechtsabbiegen von Lkw und Bussen eine tödliche Gefahr. Weil Radfahrer und Fußgänger übersehen werden, aus Sicht der Fahrer im sogenannten Toten Winkel verschwinden, kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen. Elektronische Abbiegeassistenten können Leben retten, werden nach EU-Recht für alle Lkw aber erst 2022 zur Pflicht. „So lange wollten wir nicht mehr warten“, sagt Jörg Vespermann, Inhaber der Fahrschule Driving School in Vahrenheide. Für seine Lkw-Schüler hat er den toten Winkel kurzerhand abgeschafft und die Schulungs-Brummis schon jetzt mit der Technik nachgerüstet.

Auf dem Gelände in der Dornierstraße steht Fahrlehrer Bernhard Fricke neben einem der beiden 24-Tonner, auf dem die Fahrschüler ausgebildet werden. Links und rechts hat er mehrere V-förmige Bereiche mit farbigen Pylonen markiert. „Streng genommen gibt es den toten Winkel beim Lkw gar nicht“, stellt er klar. Gleich sechs gesetzlich vorgeschriebene Spiegel würden dafür sorgen, dass dem Fahrer eigentlich nichts verborgen bleibt. Selbst der kritische Bereich nahe der Beifahrerseite wäre zumindest kurzzeitig immer von einem der Spiegel abgedeckt.

Anzeige

Hoffnung auf Fördergelder

Soweit die Theorie. Was bleibt, ist der Faktor Mensch. Ein einziger kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann beim Abbiegen tragische, häufig tödliche Folgen haben. So wie am 18. Januar 2019 in Lehrte, als ein Müllwagen ein elfjähriges Mädchen überrollte und tödlich verletzte. Ein Gericht hat den Fahrer in der vergangenen Woche zu einer Geldstrafe verurteilt.

Weitere NP+ Artikel

Alles im Blick: Über den Bildschirm sieht der Lkw-Fahrer jederzeit, was im kritischen Bereich entlang der Beifahrerseite passiert. Vor nahen Personen wird er optisch und akustisch gewarnt. Quelle: Florian Petrow

Wo der Mensch versagt, kann die Technik Leben retten. „Alles, was uns hilft, Unfälle zu vermeiden, sollten wir auch nutzen.“, betont Fricke. Bei Fahrschul-Chef Jörg Vespermann rannte er offene Türen ein. „Abbiegeassistenten können Leben retten und sind eine Investition in die Zukunft. Wir haben uns gesagt, wir versuchen das jetzt“, blickt der Unternehmer zurück. Also wurde der Markt sondiert, verschiedene Modelle geprüft Angebote eingeholt und schließlich die ersten beiden Geräte angeschafft. Beide 24-Tonner fahren seit Kurzem mit der neuen Technik. Kostenpunkt: 4500 Euro pro Stück. Bis zu 1500 Euro pro Gerät hofft Vespermann, über Fördergelder zurückzubekommen. Die Anträge sind in Arbeit“, sagt er. Ein drittes Gerät für den großen Fahrschulbus ist auch schon bestellt.

Rote Balken und ein Piepton

Und so funktioniert es: Bei einer Fahrt durchs Gewerbegebiet Vahrenheide demonstriert Fahrlehrer Fricke die Technik. Hat der Fahrer den rechten Blinker gesetzt, schaltet sich automatisch der Monitor im Innern an. Er zeigt, was die kleine Kamera an der rechten Lkw-Tür filmt und deckt dabei auch den toten Winkel ab. Und wenn der Fahrer den Blinker vergisst?. „Kein Problem“, sagt Fricke. „Der Bildschirm schaltet sich auch ein, wenn das Lenkrad um eine viertel Umdrehung eingeschlagen wird.“ Bewegt sich ein Fußgänger, Radfahrer oder ein anderes Objekt im Kamerabereich, wird der Abstand zum Lkw in Zehn-Zentimeter-Schritten angezeigt. Außerdem wird der Fahrer optisch durch gelbe und rote Balken sowie akustisch durch einen Piepton gewarnt. „Für erfahrene Lkw-Fahrer mag das Piepen erstmal ungewohnt sein. Die Fahrschüler finden es super“, sagt Fricke.

Auch Fahrsicherheitstrainer Heiko Boenchen aus dem Driving-School-Team ist begeistert. „Bislang konnten wir Schülern die Funktionsweise von Abbiegeassistenten zwar in der Theorie erklären. Jetzt sammeln sie aber auch gleich praktische Erfahrungen.“ Im besten Fall – so die Hoffnung von Jörg Vespermann – machen sich die Prüflinge später bei ihrem Arbeitgeber für den Assistenten stark. „Vielleicht kann man auf diese Weise positiven Druck aufbauen, sodass noch mehr Unternehmen umrüsten. Das wäre eine gute Sache, um den Straßenverkehr wieder ein bisschen sicherer zu machen.“

Von André Pichiri