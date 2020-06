Ab ins Autokino – die NP verlost Karten für zwei Filme

Hannover

Klassiker und aktuelle Filme – beides hat in Corona-Zeiten Hochkonjunktur auf dem Parkplatz P29 auf dem Messegelände. Präsentiert von Enercity erlebt das Autokino eine Renaissance. Sicher sitzen und im eigenen Auto das 2D-Bild auf der riesigen Leinwand genießen, das passt. Teuer ist was anderes, für maximal zwei Personen im Auto kostet der Spaß nur 23 Euro. Mit der NP geht es noch günstiger, sogar zum Nulltarif.

Wir verlosen jeweils 20x2 Tickets für zwei Filme, die Sie schon immer mal sehen wollten. Die unglaubliche Mofa-Deutschland-Tour zweier ungleicher Brüder wird am 10. Juni um 22 Uhr (Einlass 21 Uhr) gezeigt, sie heißt „25 km/h“. Am 13. Juni (22 Uhr) wird es richtig turbulent: mit dem dritten Teil der Erfolgskomödie „Fack Ju Göhte“. Mitmachen ist spielend einfach. Mail mit Name und Adresse an ichgewinne@neuepresse.de Die von uns per Zufallsgenerator ausgelosten Gewinner werden rechtzeitig benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste.

Von Christoph Dannowski