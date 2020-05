Der Zoo Hannover öffnet am Mittwoch – das müssen Sie wissen

Hannover/Springe

Was sagt ein Zoodirektor, wenn er endlich öffnen darf: „Ich freue mich tierisch“, sagte Andreas M. Casdorff, als die Entscheidung am Nachmittag durch war. Der Erlebniszoo Hannover darf gleich am Mittwoch, ab 9 Uhr, wieder aufmachen. Allerdings anders als vor der Corona-Krise, denn Casdorff betonte auch: „Wir richten uns streng nach allen Regeln und Auflagen.“

Das ist neu: Tickets können ausschließlich online erworben werden, die Tageskassen bleiben geschlossen. Um fließenden Einlass gewähren zu können und Überfüllung zu vermeiden, hat der Zoo feste und limitierte Einlass-Zeitfenster eingerichtet, die alle Besucher (auch für Kinder bis drei Jahre) vorab online reservieren müssen. „Wir müssen die Besucherzahl begrenzen und können so die Ströme besser lenken“, erklärt der Direktor. Bleiben können Tierfreunde so lange sie wollen, der Zoo hat erstmal eine Stunde länger, also bis 19 Uhr, geöffnet.

Anzeige

Der Zoo-Shop darf nur mit Mund-Nasenschutz und in begrenzter Personenzahl betreten werden, die Zoo-Gastronomie bleibt vorerst zu. „Wenn sich die Abläufe gut eingespielt haben, planen wir Kaffee to go und unser selbstgemachtes Eis anzubieten“, sagt Casdorff.

Weitere NP+ Artikel

Bootsfahrt wieder möglich

Es gibt Abstandsmarkierungen auf dem Boden, besondere Wegführung, Hinweisschilder, mehr Reinigungsrundgänge, Plexiglasscheiben im Zoo-Shop und im Service-Center. Tierhäuser bleiben zunächst geschlossen, kommentierte Fütterungen und Führungen gibt es nicht.

Lesen Sie auch: Eisbärbaby erkundet große Anlage

Ein Highlight können Zoo-Fans sofort wieder genießen: die Bootsfahrt über den Sambesi - in den Booten werden immer nur die erste und letzte Reihe mit maximal zwei Personen besetzt. Das Allerwichtigste: die Tiere sind alle da, „und sie freuen sich auf die Besucher“, ist Casdorff sicher.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch das Wisentgehege in Springe ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Es gibt zwei Kassen, Sicherheitsabstand, Vogelvorführungen und Einlass ab neun Uhr. „Die Leute fragen seit langem, wann wir endlich wieder öffnen“, sagt Direktor Thomas Hennig, der mit großem Interesse rechnet: „Kollegen, die vor zehn Tagen öffnen durften, sagen, Werktage seien jetzt so gut besucht wie früher Wochenenden.“ Streichelgehege, Luchsturm und Shop bleiben geschlossen, Pilzpfad, Märchenpfad und Freiluftvoliere sind zu Einbahnstraßen umgebaut. „Wir sind glücklich“, sagt Hennig, der glaubt, dass man sich „auf unseren 100 Hektar wirklich gut aus dem Weg gehen kann.“

Von Christoph Dannowski