Eine Herberge mit Kunst und Musik

Hannovers Hotelszenerie wird um ein jugendliches Element reicher: Die Lindner Hotels AG aus Düsseldorf eröffnet im Januar 2020 ihre Jugend-Marke „Me and all Hotels“. Das Besondere: Hannovers Künstler – die sogenannten „ Local Heroes“ – geben in dem Hotel am Aegi künftig öffentliche Konzerte. Lesungen, Workshops, Afterwork-Parties und andere Veranstaltungen. Vorbilder dafür gibt es unter anderem in Mainz und Düsseldorf.

Design-Platten von Fury und Mousse T. an den Wänden

„Me and all Hotels“ ist die junge Lifestyle-Marke der Hotelkette, das Hotel am Aegi hat 165 Zimmer von 15 bis 25 Quadratmetern Größe, verteilt auf sieben Geschosse. Puristische Regalkonstruktionen, Leuchten im Industrial-Design und das mit einer Glaswand abgetrennte Bad mit weißen Fliesen im Metro-Style ergeben einen minimalistischen Urban-Look, so die Hotelkette. Hingucker in jedem Zimmer werden meterhohe „worldrecords“ des Fotokünstlers Kai Schäfer aus Düsseldorf, der Schallplatten der Hannover-Heroes Scorpions, Fury in the Slaughterhouse und Mousse T. gestaltet hat. Hotelmanager wird Francisco Sordo, ein gebürtiger Mexikaner, der bereits in vielen Städten der Welt gearbeitet hat. Der 53-Jährige ist leidenschaftlicher Motorradfahrer.

Viel Raum für Fitness und Sauna

VIEL STEIN: Der Eingangsbereich wird eher rustikal. Quelle: Me and all Hotel

Ebenfalls Teil der „Me-and-All-Hotels“: Sport und Fitness. In Hannover stehen ein 80 Quadratmeter großer Fitnessbereich und eine 60 Quadratmeter große Sauna zur Verfügung. In Mainz ist die Kette eine Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten Mainz 05 eingegangen, wodurch Spieler immer mal wieder zu Veranstaltungen vorbei kommen. Zudem gibt es dort spezielle Sport-Stunden wie Monkey Yoga, eine Art des Yogas, den Geist zu beruhigen.

LOUNGE UND LOBBY: Das Hotel nennt diesen Bereich das „Wohnzimmer von Hannover“ mit Konzerten und Begegnugen. Quelle: Me and all Hotel

Lobby wird das „Wohnzimmer von Hannover “

„Me and All Hotels“ zieht in das ehemalige Allianz-Gebäude am Aegi, die denkmalgeschützte Fassade in Backsteinoptik ist erhalten geblieben, dahinter aber gab es umfangreiche Arbeiten, die die Eröffnung immer wieder verzögert hatten. Herausgekommen ist eine Inneneinrichtung mit einem Design aus Holz, Beton und jeder Menge „Shabby Chic“ – also eine absichtlich auf heruntergekommen gemachte Einrichtung – für einen urbanen Industrial-Style und lässigem Charme. In der weitläufigen Lobby-Lounge-Bar begegnen sich ab Januar dann Hotelgäste und Gäste der Veranstaltungen gleichermaßen . Das „Wohnzimmer von Hannover“ nennt diesen Raum das Hotel.

