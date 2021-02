Hannover

Am dem 01. März gilt eine veränderte Corona-Verordnung – und die legt fest, dass Friseurbetriebe wieder öffnen dürfen. Die NP hat mit Patrick Holzapfel von der Friseurinnung sowie Meisterfriseurin Ria Saage gesprochen und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Friseurbesuch unter Pandemiebedingungen.

Welche Hygienemaßnahmen müssen Kunden und Kundinnen einhalten?

Beim Betreten des Friseurbetriebs sollten sich Kundinnen und Kunden die Hände waschen und desinfizieren. Im Salon muss eine medizinische Maske getragen werden und der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Kunden oder Kundinnen eingehalten werden.

Welche Hygienemaßnahmen müssen die Friseure und Friseurinnen einhalten?

Die Friseure und Friseurinnen tragen ebenfalls einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Sie sind dazu angehalten die Plätze der Kundinnen und Kunden regelmäßig zu desinfizieren und einen Abstand der Kundinnen und Kunden zu einander zu ermöglichen. Zudem ist die Personenanzahl in den Salons auf eine Person pro zehn Quadratmeter begrenzt.

Wie können die Infektionsketten bei einer möglichen Corona-Infektion nachverfolgt werden?

Die Friseurbetriebe sind dazu verpflichtet die Kontaktdaten ihrer Kundinnen und Kunden zu speichern. Dadurch kann im Falle einer Corona-Infektion die Infektionskette nachverfolgt werden. Kundinnen und Kunden sollten bei Erkältungssymptomen ihren Termin verschieben: „Auch bei ganz leichten Erkältungssymptomen“, heißt es auf der Webseite von Ria Saage. Denn: Es geht um den Schutz sowohl von anderen Kundinnen und Kunden als auch von Mitarbeitern der Salons.

Fühlen sich die Mitarbeiter sicher?

„Die rund 120 Friseurinnen und Friseure in der Innung setzen die Auflagen gewissenhaft um und fühlen sich dadurch auch sicher“, sagt Patrick Holzapfel von der Kreis-Handwerkerschaft. Zwar habe es viele Nachfragen zu den Auflagen gegeben, besorgt sei jedoch keines der Innungsmitglieder gewesen: „Wir freuen uns einfach riesig darüber, dass wir wieder öffnen können und unsere Kunden wiedersehen werden“, so Holzapfel. Es gehe laut Holzapfel mehr als nur um den Lebensunterhalt: „Es erfreut wirklich mein Herz, dass wir wieder arbeiten können“, stimmt Ria Saage zu.

Kann es noch Laufkundschaft geben?

Laufkundschaft wird es nicht geben. Die Termine werden im Voraus vereinbart. Viele Friseure und Friseurinnen kümmern sich seit Tagen darum, all die Anfragen zu bearbeiten: „Wir haben unzählige Anfragen bekommen und sind mittlerweile bis in den April verplant“, sagt Friseurmeisterin Ria Saage. Ihr Atelier (Kleine Pfahlstraße 9) bleibt im März nicht nur bis 18 Uhr sondern bis 20 Uhr geöffnet: „Wir arbeiten länger, damit wir mehr Kunden und Kundinnen Termine anbieten konnten.“

Wie sieht es mit spontanen Terminen aus?

Viele Friseurbetriebe sind bereits bis in den April verplant. Friseurmeisterin Ria Saage macht trotzdem Hoffnung: „Dienstleistungen, die nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen, kriegen wir vielleicht noch unter.“ Friseurtermine dürften jedoch insgesamt rar sein. Denn: Salons wie auch der von Ria Saage wurden meist umorganisiert, sodass der Mindestabstand weiterhin eingehalten werden kann: „In vielen Salons kann nur jeder zweite Sitzplatz besetzt werden“, sagt Patrick Holzapfel von der Friseurinnung Hannover.

Werden alle Leistungen angeboten?

Laut Friseurinnung gibt es keine Einschränkungen bei spezifischen Leistungen durch die Corona-Verordnung, sodass auch Behandlungen im Gesicht wie beispielsweise das Färben von Wimpern oder das Zupfen von Augenbrauen angeboten werden können – allerdings unter besonderen Schutzmaßnahmen. „Die Mitarbeiter müssen bei Dienstleistungen im Gesicht eine FFP2-Maske tragen, da bei den anderen medizinischen Masken zu einfach dran vorbei geatmet werden kann“, weiß Holzapfel. Zudem müsse ein Gesichtsschild oder eine Schutzbrille getragen werden: „Um eine Tröpfcheninfektion über die Augen zu vermeiden.“

Können Trockenhaarschnitte angeboten werden?

Nein. Die Friseure und Friseurinnen müssen die Haare zunächst waschen: „Doch einige wenige Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei Kunden im Rollstuhl oder bei Kunden mit Nackenproblemen“, so Holzapfel. Wenn es Kundinnen oder Kunden gibt, deren Haare aufgrund von körperlichen Einschränkungen nicht im Salon gewaschen werden können, sollen sie dies vorab mitteilen und ihre Haare vor dem Termin zuhause waschen.

Wie viele Kunden und Kundinnen können gleichzeitig im Salon sein?

In den Friseursalons gibt es eine Begrenzung der Personenanzahl je nach Größe des Salons: Pro 10 Quadratmetern darf sich eine Person im Salon aufhalten: „Mitgezählt werden jedoch auch die Mitarbeitenden“, betont Holzapfel. Das führe bei kleineren Salons oftmals zu Problemen: „Dadurch kann nicht richtig effizient und so wie früher gearbeitet werden,“ weiß Holzapfel. In kleineren Salons könnte wegen der Personenbegrenzung beispielsweise nicht an der nächsten Kundin weiterarbeitet werden, während bei der ersten die Farbe einwirkt. Auch auf die Terminplanung wirkt sich dies aus: „Wir haben immer etwas mehr Zeit pro Kunde oder Kundin eingeplant, damit es nicht zu Überscheidungen kommt“, sagt Ria Saage. Sollte es bei einer Kundin aber doch länger dauern, müsse der nächste Kunde möglicherweise erst einmal ein paar Minuten draußen warten: „Eine Warte-Area können wir im Atelier nicht mehr anbieten.“

Was ist für eine Atmosphäre ist bei einem Friseurbesuch unter Pandemiebedingungen im März zu erwarten?

„Normalerweise wird ein Friseurbesuch ja mit einer richtigen Wohlfühlatmosphäre verbunden“, weiß Patrick Holzapfel von der Friseurinnung in Hannover. Doch aufgrund der Hygienemaßnahmen würde diese Wohlfühlatmosphäre im März leiden. „Die Friseure und Friseurinnen haben sich längst mit der neuen Realität abgefunden und wissen, dass mittlerweile ein veränderter Anspruch an einen Friseurbesuch besteht, bei dem es insbesondere um einen guten Infektionsschutz geht“, so Holzapfel. Doch Friseurmeisterin Ria Saage sieht dabei auch Vorteile: „Durch die Personenbeschränkungen ist es ruhiger im Atelier und intimer.“

Dürfen noch weitere Dienstleistende öffnen?

Ab März dürfen lediglich Friseure und Friseurinnen wieder Termine anbieten. Andere körpernahe Dienstleistende, die Kosmetikstudios, Tattoo-Studios oder Massagepraxen betreiben, müssen jedoch weiterhin geschlossen bleiben. Es dürfen nur diejenigen Betriebe öffnen, die beim Gewerbeamt und der Handwerkskammer als Friseurbetrieb eingetragen sind.

