ASB-Prozess: Sechseinhalb Jahre Haft für Ex-Chef

Die größte Überraschung war nicht die Verurteilung der beiden ASB-Geschäftsführer zu mehrjährigen Haftstrafen. Viel überraschender war, dass die libanesischen Behörden ein Konto mit zwei Millionen Euro eingefroren hat – mutmaßlich veruntreutes Geld.

Am Donnerstag wurde Mohamed A. (46), Ex-ASB-Chef in Hannover, zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte gestanden, 6,85 Millionen Euro veruntreut zu haben. Das Geld kam vom Land für die Flüchtlingshilfe. Sein einstiger Stellvertreter, Thomas F. (37), bekam eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Er wurde in fünf Fällen wegen Betruges und Beihilfe zur Untreue sowie des Besitzes von Kinderpornos verurteilt.

100 Millionen Euro an Hilfsorganisationen

In der Urteilsbegründung sprach Volker Martin, Richter der 4. Großen Wirtschaftsstrafkammer im Landgericht Hildesheim, von einem „unzureichendem Kontrollsystem“. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle zwischen September 2015 und Oktober 2016 flossen 100 Millionen Euro vom Land an Hilfsorganisationen. Der Handlungsdruck war so groß, dass kaum Zeit für Prüfungen blieb. Richter Martin: „Gelegenheit macht Diebe.“

Das Urteil ist insofern keine Überraschung, weil es auf einer Absprache beruht. Einige Fälle wurden eingestellt. Für ein Geständnis wurde Mohamed A. eine Strafe zwischen sechseinhalb und sieben Jahren zugesagt, ansonsten wäre es mehr geworden. Laut Anklage soll der Ex-Chef 3,4 Millionen Euro mit Scheinrechnungen verdient und weitere 6,7 Millionen Euro auf eigene Konten umgeleitet haben. Allein die Schadenshöhe wirke sich strafverschärfend aus, sagte der Richter.

Prozess gegen weitere Angeklagte

Das gilt auch für Thomas F. Die Kammer lobte seinen Aufklärungswillen. Im Prozess hatten beide Angeklagte versucht, Schuld auf den jeweils Anderen abzuwälzen. Er habe nur getan, was ihm sein Chef aufgetragen habe, sagte der Angeklagte. Mohamed A. meinte wiederum in seinem Geständnis, der Mitangeklagte habe ihn mit seinem Wissen über das Schwarzkonto erpresst. „Unklar blieb in dem Verfahren, ob weitere ASB-Mitarbeiter von dem Betrug und der Untreue wussten“, teilte Gerichtssprecher Steffen Kumme mit.

Mit dem Urteil ist das ASB-Verfahren aber noch nicht abgeschlossen. Weitere drei Angeklagte warten noch auf ihren Prozess. So müssen sich der Chef einer Security-Firma und sein Steuerberater wegen Vermögensdelikten verantworten. Es sind elf weitere Taten angeklagt. Pressesprecher Kumme: „Dieser Prozess beginnt im April 2020.“

Von Thomas Nagel