ARD-Wetterfrau Claudia Kleinert: An einem Tag wird’s Sommer

Hannover

Mit dem Grillen zu Ostern könnte es zwar klappen, wenn, dann aber nur für Hartgesottene: 14 Grad für Ostersonntag, 10 Grad für Ostermontag sagt Claudia Kleinert voraus, die sonst das Wetter in der „Tagesschau“ oder den „Tagesthemen“ moderiert.

„Aber“, betont die 51-Jährige, „perfekte Bedingungen fürs Grillen gibt’s auf alle Fälle am Dienstag und Mittwoch: Am Dienstag gibt’s 22 Grad und am Mittwoch sogar 24 bis 25 Grad.“ Sollte es mit den 25 Grad tatsächlich klappen, wäre das der erste Sommertag in Hannover: „Denn ab 25 Grad sprechen wir von einem Sommertag“, erläutert die Wetterexpertin.

Und freut sich selbst über die sommerlichen Temperaturen und den Sonnenschein: „Tut das im Augenblick nicht besonders gut? Ich merke das auf alle Fälle an meiner Laune“, gesteht sie, „ich freue mich über jeden Tag mit Sonnenschein.“ Gutes Wetter hilft gegen den Corona-Blues.

Frühlingsstauden für den Garten

Wie auch frische Pflanzenfarben: „Aber Achtung“, warnt Cornelia König, denn die Geschäftsführerin von Meißner Gartengestaltung in Garbsen hat beobachtet: „Die Menschen sehnen sich in der Pandemie offenbar sehr nach ihrem Garten oder Balkon, nach den Farben der Frühlingsblüher. Vieles ist inzwischen im Handel schon vergriffen.“ Wer zum Beispiel Frühjahrsklassiker wie Primeln, Ranunkeln oder Stiefmütterchen suche, könnte schön leer ausgehen. Die Gärtnerin empfiehlt stattdessen: Frühlingsstauden. „Mein Tipp sind Küchenschelle, Frühjahrsalpenveilchen oder Christrosen. Die blühen wunderschön und sind auch weniger empfindlich als die Frühlingsblüher.“ Primeln oder Ranunkeln müssten bei Nachtfrösten von etwa minus vier bis minus fünf Grad noch abgedeckt oder ins Haus geholt werden. Die Stauden nicht.

Und Frost könnte es in den Nächten auf Sonnabend und Sonntag in der Region tatsächlich noch geben, warnt Wettermoderatorin Claudia Kleinert: „Bislang sieht es aber so aus, als würden es keine schlimmen Fröste. Nur etwa um die null Grad.“

Wer aufpassen muss, sind Allergiker: Vor allem Pollen von Pappel, Ulme, Weide und Birke fliegen schon. „Am Donnerstag und Freitag könnte es schauern, sonst ist kein großer Regen in Sicht“, weiß Kleinert. „Das begünstigt natürlich den Pollenflug.“

Von Verena Koll