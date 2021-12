ADFC-Forderungen: So soll Hannover zur Fahrradstadt werden

Hannover

Seit November hat in Hannover der neu gewählte Rat das Sagen. Und der Fahrradclub ADFC hat klare Vorstellungen davon, wohin die Reise gehen soll. Am Mittwoch hat dieser Politik und Verwaltung vor der Sitzung des im Hannover Congress Centrum tagenden Bauausschusses einen Forderungskatalog übergeben – mit konkreten Wünschen, welche Verbesserungen notwendig sind, um den Radverkehr voranzubringen. Der ADFC will dessen Anteil in der bis 2026 laufenden Ratsperiode auf Basis seines Aktionsplans „Hannover, so geht Fahrradstadt!“ auf deutlich über 25 Prozent steigern, so das Ziel.

„Da sehen wir sämtliche Fraktionen in der Pflicht. Schließlich haben vor der Wahl alle demokratischen Parteien ein Bekenntnis zu einem Ausbau des Radverkehrs abgelegt“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer, ADFC-Sprecher in Hannover. In der Vergangenheit war der Fahrradclub bereits erfolgreich bei Politik und Verwaltung mit seiner Idee der Velorouten durchgedrungen.

ADFC: Die neuen Velorouten reichen nicht

Die ersten entstehen bereits. Allerdings drängt der ADFC auf eine Umsetzung der zwölf Verbindungen „noch in dieser Wahlperiode“, so Röhrig-van der Meer. Und damit sei es nicht getan. Denn die Velorouten, die sternförmig aus den unterschiedlichen Bezirken Richtung Innenstadt verlaufen werden, müssten anschließend um „einen oder mehrere Ringe“ sowie weitere Querverbindungen ergänzt werden, damit nicht nur die Wege Richtung Innenstadt schneller und sicherer werden, sondern auch die zwischen den Stadtteilen. „Das Gute ist, dass es für die Planungen bei der Stadt mittlerweile mehr Personal gibt. Wir müssen jetzt schon den Blick in die Zukunft richten“, sagt Röhrig-van der Meer.

Verbesserungsbedarf sieht der ADFC auch bei Hannovers Fahrradstraßen, denn meistens seien diese gar keine echten Fahrradstraßen. „Es wurden Schilder aufgestellt – aber sonst hat sich nichts geändert“, kritisiert der Sprecher. Um den Autoverkehr deutlich zu reduzieren, sollen die Verbindungen zu Einbahnstraßen werden oder Poller aufgestellt werden, um den Durchgangsverkehr herauszubekommen. Zudem sollen an sämtlichen Hauptverkehrsstraßen ausreichend breite Radwege eingerichtet werden.

Fahrradclub fordert mehr Kontrollen von Falschparkern

Einige der ADFC-Forderungen werden allerdings kaum ohne Unterstützung der neuen Bundesregierung aus Berlin umzusetzen sein. Denn der Fahrradclub drängt darauf, dass auf sämtlichen Straßen in der Verantwortung der Stadt Hannover Tempo 30 eingerichtet werden soll. „Dafür müsste allerdings die Straßenverkehrsordnung angepasst werden. Die Kommunen brauchen einfach mehr Freiheiten“, fordert Sprecher Röhrig-van der Meer. Er hofft, dass sich für solch einen Schritt auch der designierte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing erwärmen kann.

Außerdem enthalten im Forderungskatalog des ADFCs: Verstärkte Kontrollen, um das Falschparken auf Radwegen sowie an Kreuzungen und Einmündungen zu reduzieren. Ampelanlagen sollen besser an Radfahrer angepasst werden. Bei Baustellen sollen große Umwege für sie vermieden werden. Zudem soll die Stadt mehr überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schaffen.

Von Christian Bohnenkamp