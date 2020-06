Hannover

Geht es nach dem ADAC hat Hannover den zweitbesten Fernbusbahnhof in Deutschland. Der Automobilclub hat die elf am stärksten frequentierten Fernbusterminals getestet. In der Abschlusswertung landet Hannover auf dem zweiten Platz hinter Stuttgart. Der ZOB habe einen „guten Eindruck“ hinterlassen, heißt es im Testbericht. Er sei hell und offen gestaltet sowie überdacht. Nur in Sachen Ausstattung und Sicherheit schneidet das Busterminal am Flughafen in Stuttgart besser ab, das als einziger die Note „sehr gut“ erhielt.

Im Vergleich zur vergangenen Auswertung vor drei Jahren habe sich der ZOB Hannover nochmal verbessert und im Ranking sogar Hamburg überholt. „Besonders positiv ist aufgefallen, dass es nun Behindertenparkplätze gibt“, sagt ADAC-Sprecherin Christine Rettig. Außerdem habe der ZOB beim Komfort zugelegt, wo er sogar den Testsieger aus Stuttgart schlägt: Es gebe nun auch Wlan, Schließfächer und neue Einkaufsmöglichkeiten.

Der ZOB in Hannover punktet in Sachen Komfort. Quelle: Rainer Dröse

Allerdings sieht der ADAC auch noch Verbesserungsbedarf. Sehbehinderten stehe kein durchgängig „taktiles Netz“ zur Verfügung, mit denen sie sich auf dem ZOB orientieren können. Die Bussteige seien mit knapp drei Metern für den Ein- und Ausstieg von Rollstuhlfahrern zu schmal. Es brauche eine Breite von 3,75 Metern, damit der Hublift der Fernbusse ausfahren könne. Auch der Aushang von Umgebungsplänen fehle.

Betrieben wird der ZOB in Hannover, auf dem im Jahr 2019 42.000 Busfahrten starteten, von der „ Deutsche Touring“. „Es ist okay, dass Stuttgart gewonnen hat. Denn auch den Busbahnhof betreiben wir“, freut sich „Touring“-Sprecher Milentije Sekara. Vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer ist der ZOB in Hannover 2018 sogar zum besten in Deutschland gewählt worden. Im ADAC-Test am schlechtesten abgeschnitten haben die Fernbusbahnhöfe in Dortmund und Nürnberg.

