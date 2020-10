ADAC-Test: Mangelhaft für Hannovers Radwege

Hannover

Die Radwege in Hannover sind oft viel zu schmal. Zu diesem Ergebnis kommt ausgerechnet der Automobilclub ADAC. Dieser hat das Radverkehrsnetz in zehn deutschen Landeshauptstädten getestet – mit einem für Hannover niederschmetternden Ergebnis: Note mangelhaft, nur in Mainz sieht es ähnlich düster aus für Radfahrer. Sieben Städte bekamen die Note ausreichend. Nur Kiel wurde mit „gut“ ausgezeichnet.

Das Problem aus Sicht des ADAC. Nur jede fünfte der bundesweit 120 getesteten Routen erreichte die empfohlene Breite von zwei Metern. In Hannover hätten 36 Prozent der Radwege nicht einmal die empfohlene Mindestbreite von 1,60 Metern vorgewiesen. „An einigen Engstellen erreichten die Radwege sogar nur eine Breite von einem Meter, was für Überholvorgänge problematisch ist“, teilte der ADAC mit, der sich in Hannover zwölf Routen angesehen hat.

ADAC : 1900 Radwege können nicht neu gebaut werden

Dass viele Radwege in Hannover zu schmal sind, liegt laut ADAC auch daran, dass dort schon vor rund 30 Jahren mit umfangreicher Radwegplanung begonnen worden sei. Damals seien die Standards jedoch andere gewesen – zu schmal für heutige Anforderungen. Diese stiegen sogar weiter, durch den zunehmenden Einsatz von E-Bikes und Lastenrädern.

1900 Radverkehrsanlagen in Hannover könnten jedoch „nicht komplett neu gebaut werden“. Für die Verteilung des zur Verfügung stehenden Verkehrsraums müssten „pragmatische Lösungen“ gefunden werden, mit Hilfe neuer Ideen und intelligenter Planung. „Überall nur auf die Straße auszuweichen“ ist aus Sicht des Automobilclubs jedoch „keine Option“.

Hauptrouten für den Radverkehr und mehr Falschparker-Kontrollen

Der ADAC plädiert stattdessen dafür, auf bestimmten Routen entweder dem Rad- oder dem Autoverkehr Priorität einzuräumen. Sonst lasse sich „das Flächenproblem nicht lösen“. Der Radverkehr solle deshalb „auf Hauptrouten gebündelt werden“. Auf Nebenstraßen müsse es „ein Mindestangebot“ geben, zum Beispiel durch Fahrradzonen. Diese sind neu in der Straßenverkehrsordnung und erlauben maximal Tempo 30 in den Straßen. Zudem dürfen Autos Radfahrer weder gefährden noch behindern. Zudem fordert der ADAC regelmäßige Kontrollen, damit Radwege nicht zugeparkt werden.

Hannover benötige ein „durchgängiges, qualitativ hochwertiges und vor allem sicheres Radroutennetz“, so der ADAC. Das bedeute, dass an den geplanten Velorouten konzeptionell weitergearbeitet werden müsse.

