Hannover

Blitzende Chromleisten, funkelnde Scheinwerfer, polierter Lack und pralle Pneus: Ein Anblick, den Autofans am Sonntag auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums des ADAC in Laatzen genießen durften. Der Autoclub hatte am Tag der Deutschen Einheit zum „Old- und Youngtimertag“ geladen.

275 Fahrzeuge unterschiedlichster Jahrgänge und Marken waren von ihren Besitzern schick gemacht worden, um das Augenmerk der Besucher auf sich zu ziehen, von denen zeitweilig rund 900 gleichzeitig auf dem Gelände waren, für das die 3G-Regel galt.

Zur Galerie Traditionell gibt es am Tag der Deutschen Einheit auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums Hannover / Laatzen eine Autoshow – hier finden Sie ein paar Impressionen davon.

Hot-Rod mit dem Ford

Ywette und Carl-Christian Niehaus etwa, beide 54, waren aus Hildesheim mit einem Ford „Model B“, Baujahr 1932 vorgefahren. Der Pick-up mit offenem Motor hat längst einen Chevrolet V 8 mit sechs Vergasern für seine acht Zylinder statt des Originalaggregats und damit nun 400 PS statt der ursprünglichen 85.

Ywette Niehaus aus Hildesheim mit ihrem Auto, einem zum Hot-Rod umgebauten Ford Model B, mit dem sie an Rennen teilnimmt. Quelle: Christian Behrens

Mit dieser Power fährt Ywette so genannte Hot-Rod Kurzdistanzrennen, schafft die Achtel Meile (201 Meter) mit ihrem Lieblingsstück in unter zehn Sekunden. Die beiden haben das Fahrzeug 2008 aus Großbritannien geholt, Ywette hatte sich dabei besonders in das Armaturenbrett des roten Oldies verguckt.

Die Brause-Ente

Sascha Fanisch (46) ist mit seinem ersten Auto vorgefahren: Ein Citroen 2 CV, besser bekannt als Ente. Dem französischen Kultauto hat er ein Coca-Cola-Design verpasst, weil er in seiner Jugend leidenschaftlicher Sammler der Brausemarke war. „Am Dienstag“, kündigt der Hannoveraner an, „fahre ich mit ihr zum 14. Mal zum TÜV.“

Sascha Fanisch aus Hannover mit seinem Citroen 2 CV, weithin bekannt als Ente. Quelle: Christian Behrens

Die Ente hat einen Visa-Motor drin, vom bereits parallel gebauten Nachfolgermodell mit immerhin 32 PS statt der Original 27. „Das reicht, um mit 80 bis 90 auf der Autobahn mit den Lkw mitzugleiten“, erzählt der Hannoveraner, inklusive des Wohnwagenanhängers übrigens, den er sich 2005 aus einem Eriba „Puck“ gebaut hat und von dem nur noch das Dach so sei, wie vom Hersteller 1962 gefertigt. Und da Fanisch dann irgendwann manchmal auch langweilig war, hat er sein uriges Gespann in klein nachgebaut und dem Original-Zugtier auf die Motorhaube gesetzt, er fährt nun also quasi eine Ente mit der Ente, von denen er inzwischen fünf Exemplare sein Eigen nennt.

Vorkriegslook und Holzspeichen

Eine Rarität ist auch der Zweitürer namens Coach von Essex Super Six, Baujahr 1929, mit dem Jens Dühlmeyer (54) vorgefahren ist. Den hat sich der Autofan aus Hannover aus einem Sammlernachlass in Köln besorgt und dreieinhalb Jahre restauriert. Der Sechs-Zylinder-Motor hat 2,6 Liter Hubraum und holt daraus immerhin gut 56 PS. Das Besondere an dem Oldie, von dem sein Besitzer „wegen des Vorkriegslooks mit breiten ausgestellten Kotflügeln, den großen Scheinwerfern und dem Kühlergrill“ begeistert ist: Er läuft auf Rädern mit Holzspeichen.

Jens Dühlmeyer (rechts) aus Hannover erzählt einem Besucher der Autoshow einiges über seinen Essex Super Six mit Holzspeichenrädern. Quelle: Christian Behrens

Ansage und Motivjagd

Neben der mit sachkundigem Moderator gemachten Fahrzeugvorstellung gab es noch die Siegerehrung der Teilnehmer der Vortagesausfahrt „Niedersachsen Classic“, bei der 75 zwischen 1919 und 1991 gebaute Fahrzeuge von Hildesheim in den Vorharz gefahren waren. Und natürlich gab es unzählige Fachsimpeleien, interessierte Fragen, geduldige Antwortende, freundliche oder erstaunte Gesichter und wohl zigtausende Fotos für die persönliche Handy-Galerie.

Ein Teilnehmer des ADAC Old- und Youngtimertags darf mit Hilfe eines sachkundigen Moderators sein Fahrzeug dem Publikum vorstellen. Quelle: Christian Behrens

Von Ralph Hübner