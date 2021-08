Laatzen

Zwar ist er Turner und kein Motorsportler, aber „über die Nordschleife würde ich gerne mal fahren“, offenbarte Andreas Toba (30), bevor er im ADAC-Fahrsicherheitszentrum zum virtuellen Rennen über den Nürburgring antrat.

Gerade ist er von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekehrt, ein bisschen müde ist das hannoversche Turn-Ass noch. Für’s eRacing wird es aber reichen. Als der ADAC Niedersachsen/Schleswig-Holstein ihn für das virtuelle Rennen anfragte, zögerte er nicht lange. „Wenn es um’s Helfen geht, bin ich dabei.“

Zwar geht es im Rennsimulator um Spaß – aber an diesem Wochenende noch mehr um einen guten Zweck. „Wir haben als Fahrsicherheitszentrum eine enge Verbindung zum Nürburgring, der ADAC Rheinland bietet dort Trainings an, einige Kollegen sind von der Flut betroffen“, so Pressesprecherin Alexandra Kruse.

Die Rennstrecke in der Eifel liegt in der Gemeinde Adenau, die stark von der Hochwasserkatastrophe getroffen wurde. Der Nürburgring selber ist seither zum Spendenzentrum umfunktioniert. Die Spendenaktion hat der ADAC Hannover „in einer Hauruck-Aktion“ innerhalb von vier Tagen auf die Beine gestellt.

So können Sie mitmachen

Das Prinzip: Jede Stunde, Freitag von 14 Uhr bis 20 Uhr und Samstag von zehn bis 17 Uhr, tritt ein Promi aus der Region beim eRacing an. Wer Lust hat, gegen einen von ihnen zu fahren, kann sich einen Zeitslot von 15 Minuten buchen (Telefon: 05012/93 06 58), es sind noch Plätze verfügbar. Normalerweise kostet eine Fahrt im Simulator 20 Euro. An diesem Wochenende kostet sie eine Spende in selbst gewählter Höhe. 100 Prozent der Erlöse gehen an die Flutopfer in Adenau.

Am Freitag fuhren neben Toba NP-Chefredakteur Carsten Bergmann (40), NDR-Moderator Andreas Kuhnt (60), die TSV Havelse-Spieler Fynn Arkenberg (25), Yannik Jaeschke (27), Fynn Lakenmacher (21) und Linus Meyer (29). Am Samstag treten Kabarettist Matthias Brodowy (49), die Recken Ivan Martinovic (23), Martin Hanne (20) und Vincent Büchner (23) sowie TV-Bäcker René Oliver (27) an.

Sportlicher Gast: Fynn Arkenberg vom TSV Havelse. Quelle: Kinsey

Besonders heiß auf die Rennen waren die TSV-Spieler, aber auch der Formel-1-interessierte Toba freute sich. „Das ist die beste Alternative, wenn man gerne mal in echt fahren würde, aber auf der Rennstrecke nicht richtig Gas geben würde aus Angst, etwas kaputt zu machen. Hier kann ja nichts passieren.“ Das Rezept zum Sieg hatte er auch dabei: „Ehrgeiz habe ich genug – und mit Spaß ist man automatisch gut.“ Vielleicht gelang es ihm deshalb, zehn Sekunden schneller als sein Gegner, Hannovers wohl bekanntester Blumenverkäufer Jan Hoffmann (30), zu fahren – zumindest in der ersten Runde.

Gegner: Andreas Toba (rechts) fuhr im Simulator gegen Jan Hoffmann. Quelle: Kinsey

„Als Leistungssportler kann man nicht einfach sagen: Ich breche jetzt mein Training an und fahre ins Hochwassergebiet zum Helfen. Vor allem nicht aus Tokio. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt zu helfen, sollte man sie nutzen“, so Toba – und ergänzte nachdenklich: „Uns kann es genauso treffen. Diese Naturkatastrophen machen mir Sorgen. Da sollte man sich mal fragen, ob das normal ist.“ Seine Antwort darauf: Ist es nicht. „Und wir haben teilweise selber Schuld.“

Von Josina Kelz