ABC-Großalarm in Sehnder Farbenfirma

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen um 6.25 Uhr zu einem gefährlichen Einsatz ausgerückt. In der Sehnder Farbenfirma Jänecke+Schneemann hat es in einer Halle auf dem Betriebsgelände laut Feuerwehr-Sprecher Tim Herrmann eine Explosion gegeben. „Die Ursache ist noch völlig unklar“, erklärte der Pressesprecher. Verletzt wurde niemand.

Der qualmende Behälter wurde nach draußen getragen, um abzudampfen. „Wir werden jetzt Messungen vornehmen, um zu ermitteln, ob Schadstoffe ausgetreten sind“, sagte Herrmann. Erst mal liege keine Gefährdung der Bevölkerung vor. Die Sperrung der Hannoverschen Straße sei wegen des starken Verkehrsaufkommens wieder aufgehoben worden.

Unklar, welche Stoffe miteinander reagiert haben

Um welche Substanzen es sich in dem Behälter handelte, war am frühen Morgen noch unklar. Da aber der Betrieb Druckfarben auf Zellulosebasis herstellt, die als leicht brennbar und explosiv gelten, rückte der Gefahrgutzug der Region Hannover mit 120 Einsatzkräften Hannover an.

Die Firma Jänecke+Schneemann befindet sich in der Hannoverschen Straße in Sehnde. Sie ist im Volksmund auch als „Schwärzefabrik“ bekannt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung modernster Farbsysteme, wie etwa Offsetfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe, spezialisiert. Im Betrieb arbeiten rund 150 Beschäftigte. Das Unternehmen wird bereits in der sechsten Generation als Familienbetrieb geführt.

Von Thomas Nagel