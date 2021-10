Hannover

E Experten der Feuerwehr Hannover sind am Dienstagnachmittag in einem Gebäude am Conti-Campus im Einsatz. Dort haben Uni-Mitarbeiter gegen 14.50 Uhr mindestens einen Umschlag mit verdächtigem Pulver entdeckt und die Polizei alarmiert. Um was für einen Inhalt es sich handelt, ist derzeit unklar. Die ABC-Gefahrenabwehr rückte zum Conti-Campus am Königsworther Platz aus. Der oder die Umschläge wurden gesichert und von Feuerwehrleuten in Schutzanzügen aus dem Gebäude gebracht.

Feuerwehrleute sind am Conti-Campus im Einsatz. Quelle: Frank Tunnat

Nach ersten Informationen wurde der Fund nicht im Conti-Hochhaus, sondern in einem Nebengebäude gemacht. „Das Stockwerk, in dem die Substanz entdeckt wurde, wurde gesperrt“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Der Kriminaldauerdienst der Polizei und die Feuerwehr Hannover überprüfen den Inhalt.

Wann mit einem Analyseergebnis zum verdächtigen Pulver oder gegebenenfalls mit einer Entwarnung zu rechnen ist, war gegen 18 Uhr noch unklar.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Manuel Behrens