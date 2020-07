Hannover

Ein schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 bei Hannover sorgt seit den Morgenstunden am Freitag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn musste nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen dem Kreuz Hannover/ Kirchhorst und der Ausfahrt Großburgwedel in Richtung Kassel komplett gesperrt werden. In Richtung Hamburg war nur noch ein Fahrstreifen befahrbar.

Zur Galerie Bei Altwarmbüchen ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Ein mit einem kleineren Lastwagen beladener Lkw sei am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache ins Schlingern gekommen und umgekippt, sagte der Polizeisprecher. Der geladene Lastwagen geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Lkw streifte, wie es weiter hieß. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Bergung der Lastwagen werde dem Sprecher zufolge mehrere Stunden in Anspruch nehmen, weshalb die Sperrung der A7 noch bis zum Mittag oder sogar noch länger andauern könne. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

In Richtung Süden ist die A7 bis auf Weiteres voll gesperrt. Inzwischen gibt es hier 7 Kilometer Stau. Autofahrern in Fahrtrichtung Süden wird empfohlen, über die A352 auszuweichen. In Fahrtrichtung Norden ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Hier staut sich der Verkehr auf 4 Kilometer.

