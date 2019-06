hannover

Ein brennender Lastwagen hat am Dienstagabend für eine Sperrung der Autobahn 352 in Richtung Hannover geführt. An dem Fahrzeug war ein Reifen geplatzt, Funken setzten den Sattelschlepper in Brand, erklärte die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Lastwagen hatte einen Bagger geladen. Ob auch dieser beschädigt wurde, war nicht bekannt.

Verletzte gab es bei dem Vorfall keine. Der Verkehr wurde über die A7 umgeleitet.

Von Fabian Mast