Hannover

Nach ersten Informationen kam es um 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen auf der A2 am Bückethaler Knick, kurz hinter der Anschlussstelle Bad Nenndorf in Richtung Berlin – laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen sind offenbar mehrere Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Hannover beteiligt. Ein Lkw soll in die mittlere Leitplanke geprallt sein, der Laster ist in Brand geraten und wird derzeit gelöscht.

Die Autobahn ist aufgrund der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen derzeit voll gesperrt, in Fahrtrichtung Dortmund blockieren die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge die Fahrbahn. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Rückstaus von etwa 8 Kilometer haben sich bereits gebildet. Wie es genau zu dem Unfall kam und wie viele Personen verletzt wurden, ist noch unklar.

Autofahrern wird empfohlen die U38 ab Kohlenfeld oder die U9 ab Bad Nenndorf zu benutzen. Es kommt bereits zu acht Kilometern Stau in beiden Fahrtrichtungen.

Mehr in Kürze.

Von Simon Polreich