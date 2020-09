Hannover

Am Sonntag haben mehrere unbekannte Personen einen Gegenstand - vermutlich einen Stein - von einer Autobahnbrücke der A2 an der Stelinger Straße geworfen. Dabei ist das Auto eines 40-Jährigen getroffen worden. Die Polizei hatte nach dessen Meldung umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet – ohne Erfolg. Daher suchen die Beamten nun nach Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren der 40-Jährige und seine Beifahrerin (33) gegen 18 Uhr mit einem Dodge RAM 1500 auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Der Fahrer wollte am Autobahndreieck Hannover-West auf die Auffahrt zur A352 Richtung Hamburg zu fahren. Kurz bevor er die Auffahrt zur A352 erreichte, fuhr er unter der Brücke an der Stelinger Straße durch. Plötzlich schlug ein unbekannter Gegenstand, der augenscheinlich von der Brücke herunterfiel, mittig auf die Frontscheibe seines Autos. Auf der Brücke konnte der Mann daraufhin mehrere Personen - vermutlich Kinder - erkennen, die den Gegenstand offenbar von der Brücke fallen gelassen hatten. An dem Pkw entstand ein Schaden, den die Polizei auf 2.000 Euro schätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zu mutmaßlichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 89 30 zu melden.

