Hannover

Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A 2 hat die Polizei Hannover 91 Verstöße geahndet. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion wurden am Montag zwischen 13.30 und 20 Uhr 39 Lkw- und Sprinterfahrer kontrolliert. Zwischen Hämelerwald und dem Rasthof Lehrter See notierten die Beamten allein 64 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten.

Weitere häufige Verstöße waren technische Mängel (zwölf), zu geringer Sicherheitsabstand (vier), missachtetes Überholverbot (drei) und Überlänge beziehungsweise Überhöhe der Fahrzeuge (drei). „Zwei Fahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt, ein weiterer war nicht angeschnallt“, teilte Polizeisprecher Marcus Schmieder am Dienstag mit.

Im Einsatz waren spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion „Besondere Dienste“. Man habe die Verstöße mit zehn Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe geahndet. In drei Fällen habe es eine Vermögensabschöpfung und in einem Fall eine Verwarnung gegeben. Sechs Fahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden, erklärte der Polizeisprecher.

Dramatische Auswirkungen hatte die Kontrolle für zwei Sattelzugfahrer. Sie hatten Neuwagen transportiert. Wegen Überlänge wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Sie mussten neue Sattelzüge ordern und die Autos auf dem Rasthof umladen. „Den Transportunternehmen droht nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren“, sagte Polizeisprecher Schmieder.

Von Thomas Nagel