A2 bei Hannover: Zwei Wochenenden Vollsperrung wegen Leitungsarbeiten

Bei Kontrollarbeiten hat der Energieversorger Avacon Schäden an 80 Jahre alten Oberleitungen entdeckt, die bei Lehrte über die Autobahn A2 führen. Deshalb muss diese an den kommenden beiden Wochenenden (13. bis 15. November und 20. bis 22. November) zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Lehrte-Ost in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit.

„Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen, um die Energieversorgung in diesem Bereich und die Verkehrssicherheit auf der A2 nicht zu gefährden“, erklärt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Landesbehörde. Gesperrt wird die A2 an beiden Wochenenden jeweils am Freitag ab 20 Uhr. Jeweils am Sonntag gegen 17.30 Uhr soll die Autobahn wieder frei gegeben werden.

Vollsperrung zwischen Kreuz Hannover-Ost und Lehrte-Ost

Wegen der Baumaßnahmen ist mit erheblichen Behinderungen im Verkehrsnetz rund um Hannover zu rechnen. Die Vollsperrung erfolgt in Fahrtrichtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Hannover-Ost, in Fahrtrichtung Dortmund ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost.

Ab dem Kreuz Hannover-Ost soll der überregionale Verkehr über die A7 und die A39 umgeleitet werden. Eine regionale Umleitung ist laut Landesbehörde ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost über die B65, die B443 und die K134 vorgesehen. „Die Landesbehörde und das ausführende Bauunternehmen sind bestrebt, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten und bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis“, sagt Fischer.

