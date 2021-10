Hannover

Ein Autofahrer ist damit gescheitert, mehr als 100 unverzollte Stangen Zigaretten durch die Region Hannover zu schmuggeln. Zöllner kontrollierten den Wagen des Verdächtigen in der Nacht zu Mittwoch auf dem Rastplatz Lehrter See Nord an der A2. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Nach Angaben des Hauptzollamtes zogen die Beamten den VW gegen 0.30 Uhr aus dem fließenden Verkehr Richtung Dortmund. Bei der ersten Befragung gab der 48-Jährige an, mit seinem silberfarbenen Golf von Polen in die Niederlande unterwegs gewesen zu sein. „Verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Zigaretten oder Alkohol habe er nicht dabei“, sagt der Mann laut Sprecher Nils Haustein.

Schmuggler transportierte angeblich Autoteile

Doch bereits der einfache Blick in den Kofferraum genügte, um eines Besseren belehrt zu werden: Zwar behauptete der 48-Jährige, in den zwei großen Kartons lägen bloß Autoteile. „Doch die Einsatzkräfte ließen sich nicht täuschen und öffneten die Pakete.“ Der wahre Inhalt: 101 Stangen mit 20.200 Zigaretten. „Ohne Steuerbanderole“, sagt Haustein.

Gegen den Mann wird nun wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Der entstandene Schaden beträgt laut Haustein mehr als 3500 Euro. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt, danach durfte der 48-Jährige vorerst weiterreisen.

Von Peer Hellerling