A2 bei Hannover: Polizei stoppt rücksichtslosen Autofahrer (37)

Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Sonnabend auf der A2 bei Garbsen einen Verkehrsrowdy gestoppt. Der 37-jähriger Fahrer eines BMW 420d xDrive hatte andere Autos teilweise rechts auf dem Standstreifen überholt und durch drängeln andere Verkehrsteilnehmer genötigt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der BMW bereits an der Anschlussstelle Herford-Ost in Fahrtrichtung Berlin durch eine riskante Fahrweise unangenehm aufgefallen. Auf der gesamten Strecke bis Garbsen überholte der Fahrer laut Zeugen andere Fahrzeuge rechts und fuhr dicht auf. Dabei betätigte er die Lichthupe.

Zeugen filmen Kamikaze-Fahrt

Aufmerksame Zeugen nahmen die Szenen mit einem Mobiltelefon auf und zeigten das Video später der Polizei. Darin ist zu sehen, wie das Fahrzeug an einer Stelle vom linken Fahrstreifen auf den Seitenstreifen wechselt und dort zwei Pkw rechts überholt. Unmittelbar danach zieht der BMW wieder auf den linken Fahrstreifen.

An der Anschlussstelle Garbsen endete die Kamikaze-Fahrt. Polizisten zogen den 37-Jährigen aus dem Verkehr. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Weitere Geschädigte gesucht

Die Polizei sucht weitere Verkehrsteilnehmer, denen der schwarze BMW mit Soester Kennzeichen am Sonnabend zwischen etwa 10.30 Uhr und 11.45 Uhr aufgefallen ist. Melden sollten sich auch Autofahrer, die durch den Pkw genötigt, bedrängt oder gefährdet wurden. Kontaktaufnahme unter Telefon 0511/1098930.

Von Britta Mahrholz