Planen-Schlitzer haben in der Nacht zu Freitag aus einem Lkw-Auflieger an der Autobahn 2 bei Hannover tausende Lego-Steine geklaut. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. In derselben Nacht wurden noch zwei weitere Sattelzüge an der A2 Zielscheibe von Dieben.