HANNOVER

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Autobahn 2 bei Langenhagen schwer verunglückt. Mit seiner Kawasaki VN war der 61-Jährige auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Als er zwischen Bothfeld und Langenhagen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, musste die dort fahrende 23-jährige Fahrerin eines BMW 1er aufgrund eines Staus bremsen. Der 61-Jährige leitet eine Gefahrenbremsung ein, doch er stürzte dabei und rutschte mit seiner Kawasaki gegen das BMW-Heck. Dabei verletzte er sich schwer, ein Rettungswagen musste ihn in eine Klinik bringen.

Im Zuge des Unfalls wurde der linke Fahrstreifen in Richtung Dortmund bis 9.45 Uhr gesperrt. Es gab einen Stau.

Von Petra Rückerl