Hannover

Die zahlreichen Motoren dröhnen laut und monoton, das eigene Wort ist kaum zu verstehen. Sattelschlepper, Beschicker, Asphaltfertiger: Unaufhaltsam bewegt sich die gewaltige Maschinerie am Sonnabendnachmittag auf der Turbobaustelle auf der Autobahn 2 Zentimeter für Zentimeter vorwärts. 3,5 Meter pro Minute. Pausen gibt es keine, es wird durchgearbeitet. Bis Mitternacht soll die neue Deckschicht auf dem Abschnitt von Hämelerwald bis Peine in Richtung Berlin liegen, die Strecke am Montagabend nach 96 Stunden Arbeit wieder freigegeben werden.

„Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Holger Mees, Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung in der Außenstelle Hannover bei der Autobahn GmbH des Bundes. Er steht etwa 150 Meter von der Asphaltier-Karavane entfernt, die gerade die A2-Einfahrt aus Hämelerwald passiert. Hinter ihm in Richtung Peine wächst beständig die Schlange mit Lkw, die Asphaltnachschub aus den Mischwerken in Anderten und Braunschweig anliefern und einen pausenlosen Ablauf garantieren. Der beißende Geruch des bis zu 170 Grad heißen Belags liegt überall in der Luft. Mees riecht mehr: „Vermutlich werden wir sogar früher fertig und können die Strecke schon Montagmittag wieder freigeben.“

Karavane: Dutzende Sattelschlepper stehen mit frischen Asphaltnachschub bereit. Quelle: Christian Elsner

Alter Belag nach zehn Stunden abgetragen

Das würde zum Trend der ersten beiden Turbobaustellen passen. 2020 wurde die A2-Fahrbahn (3,7 km) zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und Bothfeld in Richtung Dortmund in 87 Stunden statt 88 erneuert. Sogar 17 Stunden früher fertig war die Turbobaustelle im Juli zwischen dem Rastplatz Varrelheide und der Abfahrt Hannover-Bothfeld. Vom Umfang sei die aktuelle Expresssanierung aber ein neuer Maßstab, so Mees.

Etwa 56.000 Quadratmeter offenporiger Asphalt (OPA) sowie 40.000 Quadratmeter Binderschicht müssen auf dem gut vier Kilometer langen Abschnitt erneuert werden. Am Donnerstagabend um 18 Uhr haben die Arbeiten begonnen. Mit neun Fräsen wurden die Schichten in nur zehn Stunden abgetragen und abtransportiert. Gewicht: etwa 17.100 Tonnen.

Von der Autobahn GmbH des Bundes: Holger Mees, Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung in der Außenstelle Hannover und Sprecherin Inga Fahlbusch. Quelle: Christian Elsner

Ab 6 Uhr am Freitagmorgen ist bereits die neue Binderschicht und eine dünne Zwischenschicht für den späteren Abfluss von Regenwasser verlegt worden. Hintergrund: Durch seine Offenporigkeit kann der Asphalt Wasser aufnehmen, das über die Zwischenschicht an den Fahrbahnrand abläuft. Vorteil: Aquaplaning wird verhindert. OPA nimmt zudem Fahrgeräusche auf und vermindert Verkehrslärm.

„Ich kenne bundesweit kein vergleichbares Projekt“

Mees verdeutlicht weiter die Einmaligkeit der Tempobaustelle: „Hier sind mehr als 300 Maschinen und 300 Arbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb im Einsatz.“ In nur vier Tagen soll die Sanierung abgeschlossen und 17.400 Tonnen neue Beläge verbaut sein. „Ich kenne bundesweit kein vergleichbares Projekt“, so der Autobahn-Geschäftsbereichsleiter, während die Asphaltfertiger beständig näher kommen. „Wir schreiben damit Geschichte in Deutschland.“

Mehr als ein Jahr hätte die Planung gedauert. Im Mai wurde der Auftrag ausgeschrieben, im Juli vergeben. Den Zuschlag erhielten die Straßenbauunternehmen Kemner und Strabag, die bereits bei den vorigen Tempobaustellen eine Arbeitsgemeinschaft bildeten. Die Planungen für Koordination und Logistik hätten dann in zweieinhalb Wochen erfolgen müssen, berichtet Strabag-Projektleiterin Katharina Ahlers: „Das war bei der Projektgröße schon eine Herausforderung.“

Rastplatz wird zu „Baucamp“ umfunktioniert

Die Diplom-Ingenieurin steht etwa zwei Kilometer entfernt vom Asphaltier-Konvoi auf dem Rastplatz Röhrse-Süd. „Das ist für die Zwischenzeit unser Baucamp.“ Auf den Parkplätzen steht schweres Gerät, wie Bagger und Walzen. Lkw-Fahrer reinigen ihre Sattelschlepper von Asphaltresten. Auf der Mitte des Geländes machen einige Kollegen Pause.

Im „Baucamp“: Strabag-Projektleiterin Katharina Ahlers holt sich bei Michael Lüdtke was zu essen. Quelle: Christian Elsner

Unter einem Pavillon, geschützt vor der knallenden Sonne, wird zusammen Mittag gegessen. Gegenüber steht der Grillwagen der Fleischerei Riedel, die sich um das Catering auf der Baustelle kümmert. Michael Lüdtke gibt an diesem Mittag Nackensteak, Pute, Bratwurst, Kartoffelsalat raus. Trotz knüppelharter Arbeit: „Die Jungs und Mädels hier sind super drauf. Das macht echt Spaß.“

Tempobaustelle hat viele Vorteile

Autobahn-Sprecherin Inga Fahlbusch glaubt zu wissen warum: „Für die Arbeiter ist das auch etwas ganz besonderes.“ Einige hätten ihr gesagt, dass sie noch nie so entspannt gearbeitet hätten. Denn der übliche Alltag sehe häufig anders aus. „Auf anderen Baustellen, wo nur einzelne Fahrbahnen für Arbeiten gesperrt sind, wird gegen sie gehupt, sie werden bepöbelt und mit Müll beschmissen.“ Andere seien auch schon körperlich angegangen worden, ergänzt Mees.

Entsprechend sieht er im Turbo-Bauverfahren vor allem Vorteile – für alle Parteien. Autofahrer müssten sich nur wenige Tage auf Einschränkungen einstellen statt auf mehrere Wochen oder Monate. „Außerdem ist dieser Ablauf deutlich günstiger.“ Etwa 2,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Zudem würde die Qualität des Belags viel besser sein, weil dieser „ohne Naht“ verlegt würde. Ganz abgesehen vom deutlich geringeren Unfallrisiko.

Meter für Meter: Asphaltbauer Detlef Zellmer (57) arbeitet an der Tempobaustelle mit. Quelle: Christian Elsner

Über das freut sich auch Asphaltbauer Detlef Zellmer. „Weil hier kein Verkehr in der Baustelle ist, ist es viel ruhiger und sicherer.“ Entsprechend gut sei seine Stimmung. „Das ist eine tolle Sache.“ Der 57-jährige Hannoveraner macht seit neun Jahren den Job. Am Sonnabendnachmittag läuft er neben dem Fertiger. Er achtet darauf, dass der neue Belag bündig zur A2-Einfahrtsspur in Hämelerwald verlegt wird. Hitze, Lärm und Geruch stören ihn nicht. Er ist stolz auf der Tempobaustelle dabei zu sein. Denn er schreibt Geschichte. Meter für Meter.

Von Jens Strube