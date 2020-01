Hannover

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 60-jährige Frau auf der A2 auf Höhe des Parkplatzes Bückethaler Knick rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit heftigen Folgen: Ihr Ford Fokus überschlug sich und blieb schwer beschädigt auf einem Grünstreifen stehen.

60-Jährige wurde schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag. Die 60-Jährige war in ihrem Ford auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Berlin unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie gegen 14.30 Uhr in Höhe des Parkplatzes Bückethaler Knick nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 60-Jährige schwer verletzt, sie musste von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Rechter Fahrstreifen wurde gesperrt

Der Unfall hatte auch Folgen für die übrigen Verkehrsteilnehmer: Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis 17 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Simon Polreich