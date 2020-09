Hannover

Nur wenige Jahre nach der Sanierung muss ein Teilstück der A2 zwischen Garbsen und Wunstorf-Kohlenfeld erneuert werden. Auf dem Asphalt hatten sich Blasen gebildet – vermutlich, weil die Baufirma die Fahrbahndecke aufgezogen hatte, obwohl der Untergrund nicht ganz trocken war. Bei Hitze platzte der Asphalt auf. Nun sollen die Schäden an nur drei Wochenenden behoben werden. Los geht es schon um 18 Uhr an diesem Freitag (18. September) zwischen der Anschlussstelle Garbsen und der Rastanlage Garbsen Nord.

Wie schon im Mai, als auf dem 3,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und der Anschlussstelle Hannover-Bothfeld die Fahrbahn erneuert wurde, setzt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erneut auf eine Turbo-Baustelle. Das Konzept siehe vor, „alle Arbeiten zu bündeln und die Verkehrsführung zu vereinfachen“, erklärt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover. Anders als im Mai wird es diesmal jedoch keine Vollsperrung geben.

Nur eine Fahrspur auf der A2 ein „drastisches Mittel“

Zumindest eine Fahrspur in Fahrtrichtung Dortmund soll erhalten bleiben. Fischer räumt ein, dass es sich auch dabei um ein „drastisches Mittel“ handele, das „nur im Einzelfall und am Wochenende auf der A2 angewendet werden“ dürfe. In diesem Fall sei es jedoch „ein Weg, allen Verkehrsteilnehmern die anstrengenden Staus im Raum Hannover innerhalb der Woche zu ersparen“. Fischer warnt allerdings vor „erheblichen Verkehrsbehinderungen“.

Vorgesehen für die Sanierung der Fahrbahn sind die Wochenenden 18. bis 21. September, 25. bis 28. September sowie 2. bis 5. Oktober, jeweils ab Freitag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr. Je nach Wetterlage können sich die Arbeiten allerdings auf ein folgendes Wochenende verschieben.

Sechs, neun und zwölf Kilometer vor der Baustelle werden mobile Stauwarnanlagen aufgestellt. LED-Anzeigen empfehlen großräumige Umleitungen des Baustellenbereichs. Insgesamt werden 6,3 Kilometer Fahrbahn erneuert. Die Kosten liegen bei rund zwei Millionen Euro. Für sie kommt der Bund auf. Nach der Sanierung soll auch die für Motorräder geltende Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben werden, die wegen der Schäden im Asphalt notwendig war.

A2 lobt Turbobaustellen-Konzept

Der ADAC lobt, dass das Land erneut auf das Konzept einer Turbo-Baustelle setzt. Der Automobilclub rechnet damit, dass die Gefahr, im Stau zu stehen, an den Samstagen jeweils zwischen 10 und 18 Uhr am größten ist. Der ADAC appelliert an die Autofahrer, „erst direkt vor der Verengung der Fahrbahn“ im Reißverschlussverfahren einzufädeln und auch andere einfädeln zu lassen. So könnten „Staus vermieden werden“. Parallel zur Autobahn befänden sich „keine leistungsfähigen Umleitungsrouten“.

Dennoch sei die Turbo-Baustelle „ein Gewinn“. Statt vier Wochen Dauerbaustelle könne die Baustelle auf drei Wochenenden reduziert werden. Auch bei der Turbo-Baustelle am Himmelfahrtswochenende seien die Erfahrungen „durchweg positiv gewesen“. Das zeige, dass beim Baustellen-Management „alternative Wege möglich sind“, teilt der ADAC mit.

Von Christian Bohnenkamp