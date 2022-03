96 ruft seine Fans zu Spenden für die Kriegsopfer auf

Hannover

Am Mittwoch (Anstoß 18.30 Uhr) beim Pokal-Hit gegen RB Leipzig wird Hannovers Arena mit 25 000 Zuschauern ausverkauft sein. So viele Fans waren seit Monaten nicht dabei. 96 nutzt diese Vorlage, um den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen.

Ab 16.30 Uhr wird es auf dem Nordvorplatz der Arena eine Sammelstelle für Sachspenden geben. Benötigt werden warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke, aber auch haltbare Lebensmittel, Hygiene-Artikel und Babynahrung.

96 wird auch Bestände aus dem Fanshop-Lager spenden und insbesondere Kleidung für die Menschen zur Verfügung stellen.

Juri Sladkov von „96plus“: „Mit dieser Aktion wollen wir eine schnelle und dringend benötigte Hilfe bieten. Dafür brauchen wir die Unterstützung der 96-Fans. Schon jetzt bedanken wir uns bei allen Menschen, die in diesen schwierigen Zeiten einen Beitrag leisten und damit neben Wärme und Nahrung auch Hoffnung schenken.“

Noch am Mittwochabend wird ein Doppeldecker-Bus die Spenden an die rund 1000 Kilometer entfernte polnisch-ukrainische Grenze bringen.

Geplant ist zudem, dass der Bus auf dem Rückweg bis zu 79 Flüchtlinge nach Hannover mitnimmt und sie damit in Sicherheit bringt. Die Kriegs-Flüchtlinge werden in städtischen Unterkünften untergebracht.

Von Jonas Freier