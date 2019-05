HANNOVER

Auf dem Rasen schaffte er nur drei Treffer für 96, im Straßenverkehr gelang ihm dafür gleich ein Sechserpack: Noch 96-Profi Jonathas hat an einer Kreuzung in der Südstadt die Vorfahrt missachtet und war in den Wagen einer 56-Jährigen gefahren. In der Folge wurden gleich sechs Autos beschädigt.

Der Stürmer war am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr mit seinem Dienst-Touareg unterwegs, als er an der Kreuzung Bandel-und Simrockstraße einer Frau in ihrem Nissan Micra die Vorfahrt nahm. Die beiden Wagen stießen ineinander, so die Polizei. Der wuchtige VW-SUV schleuderte danach gegen vier geparkte Autos. Verletzt wurde laut Polizei niemand, zur Höhe des Sachschadens machte sie keine Angaben. Jonathas hatte am Freitag wieder mit der Mannschaft trainiert. Auf den Brasilianer wartet jetzt ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, für die Vorfahrtsmissachtung gibt es 120 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

Von Andreas Voigt